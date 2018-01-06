به گزارش خبرنگار مهر، یکی از تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای «برنامه اشتغال فراگیر» شناسایی ظرفیت‌های پراشتغال کشور بود که بر همین اساس رسته فعالیت‌های منتخب هفته گذشته نهایی و به تفیک ۳۱ استان کشور تحت عنوان «طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو)» از سوی این وزارتخانه به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداری‌های هر استان ابلاغ شد.

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال به تفکیک هر استان:

۱-استان آذربایجان شرقی:

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

پوشاک – کفش و مصنوعات چرمی – قطعات خودرو- آجیل و خشکبار – صنایع دستی – فرآورده های دامی (گوشت، طیور) - صنایع غذایی و تبدیلی – فرش دستبافت و دستبافته ها – گردشگری- زنبورداری

۲-آذربایجان غربی:

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

فرآورده های لبنی – بازرگانی و پخش و لجستیک- گیاهان داروئی- پوشاک – صنایع تبدیلی تکمیلی کشاورزی

۳- اردبیل:

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

دامپروری (پرورش و اصلاح نژاد دام سبک و سنگین) - گیاهان داروئی – کشت گلخانه ای – صنایع غذایی و تبدیلی – صنایع پوشاک و نساجی – مصنوعات چوبی – صنایع دستی – خدمات ورزشی – گردشگری (بومگردی و طبیعی) – خدمات بازرگانی – زنبور داری و تولید عسل

۴-اصفهان:

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

پوشاک- قطعه سازی و مجموعه سازی – فرش دستبافت و دستبافته ها- صنایع دستی – محصولات گلخانه ای – پرورش و فراوری مرغ گوشتی – ساخت زیورآلات طلا و جواهر – خدمات حمل و نقل بار بین شهری – چاپ و نشر و خدمات بسته بندی – مدیریت انرژی – تولید محصولات پلاستیکی – خدمات گردشگری

۵-البرز:

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

خدمات شهری (اجتماعی و سرگرمی و بوم گردی) – صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی – پوشاک – محصولات گلخانه ای – فرآورده ها و محصولات آردی – قطعات خودرو- فرآورده های دامی (گوشت، طیور) – خدمات ورزشی – حمل و نقل، لجستیک و انبارداری – چاپ و نشر و بسته بندی – فرآورده های لبنی – صنایع پائین دست پتروشیمی (رنگ ساختمانی، فرآورده های پلاستیکی) مصنوعات چرمی

۶- ایلام:

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

گردشگری و صنایع دستی- دام و طیور- حمل و نقل باری و مسافری- صنایع تبدیلی کشاورزی- فرش دستبافت و دستبافته‌ها- محصولات گلخانه‌ای - دامپروری (پرورش و اصلاح نژاد دام سبک و سنگین)

۷-بوشهر:

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

گردشگری و صنایع دستی- کشت گلخانه ای- صنایع غذایی و تبدیلی- شیلات آبزیان و صیادی- بازرگانی، پخش و لجستیک/ خرما- مدیریت انرژی- خدمات فنی و مهندسی

۸-تهران:

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

پوشاک- کفش و مصنوعات چرمی- قطعات خودرو- محصولات گلخانه –فرآورده های لبنی – گردشگری سلامت- خدمات ورزشی- مدیریت انرژی –خدمات سلامت و پزشکی – مبلمان و مصنوعات چوبی- قطعات الکتریکی – خدمات شهری (اجتماعی، سرگرمی) -چاپ و نشر و خدمات مرتبط.

۹-چهارمحال و بختیاری:

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

دامپروری (پرورش و اصلاح نژاد دام سبک و سنگین) - فرش - شیلات و آبزی پروری- صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی – خدمات فنی و مهندسی و مشاوره ای – کشت گلخانه ای – گیاهان دارویی- گردشگری (طبیعت گردی) - صنایع دستی

۱۰-خراسان جنوبی:

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

فرش دستبافت و دستبافته ها – زعفران و گیاهان دارویی – فرآوری و پرورش طیور – گردشگری (بومگردی) - حمل و نقل و ترانزیت- تجهیزات استخراج معدنی (زغال سنگ و سنگ ساختمانی) - صنایع دستی – فرآوری محصولات دامی

۱۱-خراسان رضوی

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

پوشاک- کفش و مصنوعات چرمی- قطعات خودرو- فرش دستبافت و دستبافته ها- پلاستیک- صنایع دستی – محصولات دامی (گوشت، زنبور عسل) - فرآورده های لبنی –گردشگری- صنایع غذایی و تبدیلی – مبلمان و مصنوعات چوبی – زعفران و گیاهان دارویی – گردشگری سلامت – خدمات بازرگانی و بازریابی – محصولات گلخانه ای- جواهرات و سنگ های قیمتی – خدمات حمل و نقل – خدمات فنی و مشاوره ای کشاورزی

۱۲-خراسان شمالی:

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

گردشگری (بومگردی) گیاهان دارویی- فرش دستبافت و دستبافته ها – تولید محصولات گلخانه ای – صنایع تبدیلی کشاورزی – صنایع پلاستیک – پرورش و اصلاح نژاد دام (سبک و سنگین) - پرورش طیور – پوشاک

۱۳-خوزستان:

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

صنایع پائین دست پتروشیمی – صنایع دستی – پرورش آبزیان – فرآورده های لبنی – بازرگانی، پخش- گردشگری سلامت- خدمات حمل و نقل – صنایع تبدیلی مواد غذایی – خدمات فنی مهندسی کشاورزی – فرآوری خرما- گیاهان، گل و میوه های گلخانه ای – پوشاک - مدیریت انرژی – گردشگری طبیعت گردی – محصولات دامی (گوشت، طیور)

۱۴- زنجان:

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی – صنایع دستی و گردشگری – فرش دستبافت و دستبافته ها – کفش و مصنوعات چرمی- تولید محصولات ریخته گری آهن و فولاد (سرب، روی و مس) منسوجات و پوشاک- پرورش و اصلاح نژاد دام – زیتون

۱۵-سمنان:

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

قطعات خودرو- صنایع دستی – گردشگری و طبیعت گردی- اسکان و پذیرایی مسافرین زوار (با محوریت جاده مواصلاتی) - تولید و فراوری پسته و خشکبار

۱۶-سیستان و بلوچستان:

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

بسته بندی- خدمات بازرگانی و توزیع و پخش و انبارداری – حمل و نقل و ترانزیت – تولید خرما و میوه های گرمسیری – شیلات و تولید فرآوری آبزیان و صیادی – تولید صنایع دستی – پوشاک

۱۷- فارس:

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

گردشگری، صنایع دستی- گردشگری سلامت- صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی – محصولات گلخانه ای- خدمات فنی و مهندسی – تولید و فرآوری گیاهان دارویی – فرش دستبافت و دستبافته ها

۱۸- قزوین:

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

کفش – زیتون- گردشگری- بسته بندی- فرش دستبافت و دستبافته ها- صنایع تبدیلی و تکمیلی (انگور، خشکبار) - بازرگانی و لجستیک- صنایع دستی – خدمات فنی و مهندسی – طیور- قطعات خودرو - شیرینی سنتی

۱۹- قم:

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

گردشگری و صنایع دستی – کفش ماشینی و دمپایی- مبلمان و مصنوعات چوبی – فرش دستیافت و دستبافته ها- سوهان- صنایع غذایی و تبدیلی – چاپ و نشر و صنایع فرهنگی- پسته- محصولات گلخانه ای- محصولات دامی (گاو، گوسفند، شتر، طیور) - پلاستیک

۲۰-کردستان:

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

صنایع دستی- زنبورداری- لجستیک و حمل و نقل باری- گردشگری - صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی – تولید پوشاک- پرورش و فرآوری طیور

۲۱-کرمان:

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

فرش دستبافت و دستبافته ها – قطعات الکتریکی – زعفران و گیاهان دارویی – محصولات گلخانه ای – خرما- پسته – گردشگری

۲۲- کرمانشاه:

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

صنایع دستی- گردشگری (بوگردی، سلامت) – گیاهان دارویی- صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی- بازرگانی و تجارت وابسته به مرز- پرورش و اصلاح نژاد دام سبک و سنگین

۲۳-کهگیلویه و بویراحمد:

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی- صنایع دستی (گلیم و سایر دستبافته ها) - شیلات و آبزیان و سردابی (قزل آلا) - گردشگری (طبیعت گردی) – فرآورده های لبنی – دامپروری (پرورش و اصلاح نژاد دام سبک و سنگین) و تولید گوشت- زنبور داری تولید عسل

۲۴-گلستان:

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی – صنایع دستی – شیلات و آبزیان – گردشگری- خدمات ورزشی – فرآورده های لبنی- محصولات دامی (گوشت، زنبور، طیور)

۲۵- گیلان:

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

پوشاک- صنایع غذایی و آشامیدنی – خدمات فنی تخصصی و مشاوره ای کشاورزی- گردشگری و طبیعت گردی- صنایع دستی – خدمات بازرگانی و توزیع و پخش کالا- شیلات و آبزی پروری – پرورش طیور سنتی و صنعتی – شالیکوبی- کشت و فرآوری زیتون- کشت و فرآوری چای

۲۶-لرستان:

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

پوشاک- صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی- گیاهان دارویی- پرورش ماهیان سردآبی- محصولات دامی (گوشت، طیور) - زنبورداری- فرآورده های لبنی- گردشگری

۲۷-مازندران:

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

پوشاک- فرآوری و بسته بندی طیور- مبلمان و مصنوعات چوبی- گردشگری و صنایع دستی (طبیعت گردی، بومگردی) - شیلات و آبزیان- فرآوری و بسته بندی مرکبات و صنایع تبدیلی- محصولات گلخانه ای (گل و گیاه) – محصولات دامی (گوشت، زنبور) - فرآوری های لبنی

۲۸- مرکزی:

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

قطعات خودرو- قطعات الکتریکی – محصولات گلخانه ای – پرورش طیور- الیافت مصنوعی و عایق های رطوبتی – صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی –انار و صنایع وابسته- تجهیزات نفت و گاز – تجهیزات ریلی – پرورش دام سنگین

۲۹-هرمزگان:

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

تولید و فرآوری و بسته‌بندی شیلات (پرورشی و صیادی) – صنایع تبدیلی کشاورزی- گردشگری و صنایع دستی- حمل و نقل و لجستیک – تولید، فرآوری و بسته بندی دام و طیور (شتر، بز، مرغ گوشتی) –تولید و فرآوری و بسته بندی خرما- خدمات فنی و مهندسی- استخراج و فرآوری مواد معدن (گچ، سنگ آهن، شن و ماسه) - کشت و فرآوری صیفی جات- کشت و فرآوری مرکبات

۳۰-همدان:

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

کفش و مصنوعات چرمی- مبلمان و صنایع چوبی – صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (گردو و کشمش) - گردشگری و خدمات آن- صنایع دستی – پلاستیک و لاستیک - تولید پوشاک- فرآوری و بسته بندی مواد غذای – سفال

۳۱-یزد

فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال

کاشی و سفال- فرش دستباف- محصولات گلخانه ای- گردشگری- صنایع دستی- نساجی و پوشاک- صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی – طلا و جوهرات- صنایع برق و الکترونیک- شیرینی سنتی، قند و نبات- لاستیک و پلاستیک- دام و طیور

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان راه‌اندازی کسب و کار و مشاغل برای استفاده از تسهیلات، باید طرح توجیهی خود را مبتنی بر ظرفیت استان به دستگاه اجرای مرتبط با طرح خود ارائه دهند. به این ترتیب که اگر به عنوان مثال طرح اشتغال متقاضی، مرتبط با یکی از رسته‌های بخش کشاورزی است، طرح توجیهی از طرف متقاضی باید به اداره کل جهاد کشاورزی استان ارائه شود.

پس از ارائه طرح به دستگاه‌ اجرایی مرتبط با فعالیت، در صورتی که طرح توجیهی در «فهرست رسته‌های در اولویت توسعه اشتغال استان» وجود داشته باشد به کمیته‌ فنی در اداره کل کار استان برای بررسی ارجاع داده می شود.

در صورت مطابقت طرح توجیهی با شرایط و ضوابط برنامه اشتغال فراگیر مبنی بر اشتغالزا بودن، ظرفیت اتصال به بازار و سایر موارد، متقاضی برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی خواهد شد.