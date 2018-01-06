شکست دو جانبه در شورای امنیت/ شنیدن«نه»و متهم شدن به پنهان کاری

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- عبدالحمید بیاتی؛ جلسه شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص ایران را می توان شکست و یا حتی افتضاحی دیگر برای آمریکا در این نهاد بین المللی توصیف کرد.

آمریکا کمتر از یک ماه قبل به دلیل اقدام «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده، در خصوص فلسطین در سازمان ملل محکوم شد و شب گذشته نیز در شورای امنیت نه تنها از جانب رقیبان خود یعنی چین و روسیه حمایت نشد بلکه از جانب یکی از متحدان خود یعنی فرانسه نیز جواب «نه» شنید.

جلسه جمعه شب شورای امنیت که به درخواست و اصرار آمریکا برای بررسی اغتشاشات اخیر در ایران برگزار شد در عمل به صحنه انزوای آمریکا در سوء استفاده از شورای امنیت تبدیل و بدون هیچ نتیجه ای پایان یافت و موضوع تحولات داخلی ایران بی ارتباط با امنیت منطقه ای یا بین المللی شناخته شد.

سی ان ان در این رابطه می نویسد: ازسوی اعضای شورای امنیت سازمان ملل که دیشب به درخواست آمریکا در باره ایران نشستی برگزار کرده بودند، واشنگتن متهم به دخالت در امور داخلی ایران و داشتن انگیزه های پنهانی شد.

نماینده روسیه در سازمان ملل: آمریکا نقش سازمان ملل در صلح و امنیت را نادیده می گیرد بر اساس این گزارش، نشست شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل با اظهارات تند دیگر اعضای این شورا از جمله ایران همراه بود. «غلامعلی خوشرو» نماینده ایران در سازمان ملل متحد در محل نشست شورای امنیت سازمان ملل به همتای آمریکایی خود چگونگی برخورد نیروهای امنیتی آمریکا با معترضان را یادآور شد و گفت: هیات حاکمه آمریکا در منظر جهانیان از صلاحیت اخلاقی و سیاسی برخوردار نیست.

در این میان درحالی که برخی از اعضای این شورا در زمینه حقوق بشر با آمریکا هم نظر بودند اما دیگر اعضا، واشنگتن را به مداخله در امور تهران و داشتن انگیزه پنهانی علیه ایران متهم کردند.

نیکی هیلی سفیر امریکا در سازمان ملل دراین جلسه گفت که جهان در ۲۰۰۹ منفعلانه عمل کرد درحالیکه در سال ۲۰۱۸ اینگونه نخواهد بود. اما نماینده ایران در این نشست، آمریکا را به شدت مورد انتقاد قرار داد و این اقدام را سو استفاده آمریکا از قدرت در شورای امنیت دانست.

نماینده روسیه نیز در اعتراض به این نشست گفت که بنابر منطق آمریکا برای تشکیل این جلسه، شورای امنیت سازمان ملل نیز باید مساله «جنبش اشغال وال استریت» که توسط آمریکا مورد سرکوب قرار گرفت را مورد پی گیری و بررسی قرار دهد.

شنیدن نه از همپیمانان

این تنها ایران و روسیه نبودند که با آمریکا در جلسه شب گذشته مخالفت کردند بلکه «متیو ریکرافت» نماینده انگلیس در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت که به درخواست آمریکا درباره ناآرامی های اخیر ایران برگزار شده بود درانتقاد ازاین موضوع گفت:هیچ کسی ایران را مجبور به پاسخگویی به ما نمی کند و این در قطعنامه های شورای امنیت آمده است. هر گونه دخالت در درگیری های داخلی که احتمال زیاد شدن تنش را داشته باشد اعتبار این شورا را به خطر می اندازد.

«فرانسوا دلاتره» نماینده فرانسه نیز با وجود بیان اینکه «حوادث اخیر در ایران نگران‌کننده هستند» گفت: «این حوادث به خودی خود، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌الملل نیستند.»

دلاتره بخش دیگری از اظهارات خود را به حمایت کشورش از توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 اختصاص داد و این توافق را «یکی از محورهای ثبات» در خاورمیانه خواند و گفت: «ما بایستی کاملا به تعهداتمان در این توافق پایبند بمانیم.»

نماینده لهستان در سازمان ملل: ایران قابلیت این را دارد که نقش سازنده‌ای برای کمک به صلح و ثبات در منطقه بازی کند دلاتره هر گونه دخالت در امور داخلی ایران را «مضر» خواند.

نماینده کویت هم گفت: جامعه بین‌المللی در پرداختن به مسائل ایران بایستی از پیامدهای فاجعه‌بار بهار عربی (بیداری اسلامی) و سوریه درس بگیرد.

نماینده هلند هم در اظهارات خود تأکید کرد که اوضاع در ایران اکنون آرام شده است. وی همچنین ابراز امیدواری کرد ثبات بیشتری در کشور حاکم شود.

نماینده لهستان نیز گفت که ایران قابلیت این را دارد که نقش سازنده‌ای برای کمک به صلح و ثبات در منطقه بازی کند.

نماینده چین نیز خواستار احترام به تمامیت ارضی و حق حاکمیت کشورها شد و گفت شورای امنیت نباید درباره مسائل داخلی کشورهای دیگر گفتگو کند.

درهمین حال نماینده فدراسیون روسیه در سازمان ملل متحد، هدف آمریکا را برای تشکیل نشست شورای امنیت درباره ایران را برهم زدن برجام و نه حمایت از مردم ایران دانست.

«واسیلی نبنزیا» افزود: امروز ما دوباره می بینیم که چگونه آمریکا از شورای امنیت سوء استفاده می کند، این دولت (آمریکا)، نقش سازمان ملل در صلح و امنیت را نادیده می گیرد و همه می دانند که موضوع جلسه امروز خلاف موجودیت شورای امنیت است.

نماینده روسیه در سازمان ملل با بیان این که ما بار دیگر امروز دیدیم که چگونه آمریکا از شورای امنیت سوءاستفاده می کند و نقش آن را به چالش می کشد، گفت: آمریکا متهم به استفاده از بهانه ساختگی برای مداخله در امور داخلی ایران است. به جای تلف کردن انرژی شورای امنیت، اجازه دهید انرژی آن صرف رسیدگی به بحران افغانستان، سوریه و لیبی ‏شود.‏