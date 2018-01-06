بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان قم، عیسی رضایی مدیرکل میراثفرهنگی این استان امروز شنبه ۱۶ دی ۹۶ با اعلام این خبر گفت: عملیات مرمت این خانه تاریخی شروع شده و این مکان به زودی به سفرهخانه سنتی تبدیل میشود.
رضایی ادامه داد: خانه علامه از خانههای تاریخی قم به شمار میرود که قدمت آن به دوره قاجار میرسد. این خانه اخیراً در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و مراتب ثبت آن از سوی دکتر مونسان ریاست سازمان به استاندار قم ابلاغ شده است.
او افزود: خانه علامه نزدیک محله قدیمی میدان میر که با حرم مطهر حضرت معصومه فاصله چندانی ندارد و در یک موقعیت بسیار عالی واقع شده است و با تبدیل آن به سفرهخانه سنتی، میتواند به عنوان یکی از جاذبههای جدید گردشگری قم مطرح شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری قم گفت: مرمت این اثر تاریخی با هزینه مالک شروع شده است و در صدد هستیم تا با جذب بودجه از محل اعتبارات ملی در مرمت آن مشارکت داشته باشیم.
رضایی در پایان تصریح کرد: مالکان خانههای قدیمی نگران ثبت خانههای خود نباشند چراکه بهترین و مناسبترین راه برای حفظ و نگهداری خانههای تاریخی، ثبت در فهرست آثار ملی است و این اتفاق برای هر کدام از بناهای تاریخی یک ارزش فرهنگی محسوب میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری قم، از تبدیل شدن خانه تاریخی علامه به سفرهخانه سنتی خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان قم، عیسی رضایی مدیرکل میراثفرهنگی این استان امروز شنبه ۱۶ دی ۹۶ با اعلام این خبر گفت: عملیات مرمت این خانه تاریخی شروع شده و این مکان به زودی به سفرهخانه سنتی تبدیل میشود.
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