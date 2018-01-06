شاهزاده تاریکی؛ از شکار بن لادن و ترور مغنیه تا اغتشاشات ایران

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل؛ پافشاری مقام‌های آمریکایی در حمایت از اغتشاشات ایران و کشاندن این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد ثابت می‌کند که این کشور در پشت پرده تحولات اخیر کشورمان بوده و در همین رابطه «محمدجعفر منتظری» دادستان کل ایران روز ۱۴ دیماه در واکنش به حوادث اخیر ایران گفت: «ریشه اغتشاشات اخیر در سیا و موساد است. طرح سرنگونی ایران را سازمان اطلاعات جاسوسی ایالات متحده آمریکا ( سیا) و اسرائیل، و با هزینه عربستان سعودی آغاز کرده‌اند. طراح اصلی این پروژه، یک آمریکایی به نام مایک دی اندریا، مسئول سابق مبارزه با تروریسم سازمان سیای آمریکا است.

کدهای تیلرسون و نیویورک تایمز

نام دی آندریا در خصوص ایران برای اولین بار توسط روزنامه نیویورک تایمز افشا شد. در ماه ژوئن سال گذشته رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا گفته بود که سیاست دولت این کشور در قبال ایران «انتقال مسالمت آمیز» قدرت است و چند روز پیش از صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا، نیویورک تایمز مقاله‌ای منتشر و در آن عنوان کرد که «چالش به اجرا درآوردن دیدگاه‌های دونالد ترامپ درباره ایران در سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده آمریکا بر دوش فردی به نام مایکل دی آندریا قرار دارد.»

دی آندریا در سازمان سیا به «شاهزاده تاریکی» معروف است و البته وی پس از آنکه برای رسیدن به امیال خود به دروغ به دین اسلام گروید به «آیت الله مایک» نیز شهرت یافت.

شاهزاده تاریکی کیست؟

در تاریخ دوم ژوئن ۲۰۱۷ نیویورک تایمز با انتشار گزارشی اعلام کرد که مایکل دی آندریا به عنوان رئیس میز ایران در سامزان سیا منصوب شده است. وی پیش از آن مدیریت مرکز ضدتروریستی سی آی‌ ای (سازمان سیا) در سالهای ۲۰۰۰ میلادی را برعهده داشته است.

به گزارش روزنامه نیویورک تایمز وی در این زمان عملیات جستجو و تعقیب اسامه بن لادن، بنیانگذار و رهبر سابق گروه تروریستی القاعده را بر عهده داشت. همچنین هدایت برنامه سی آی‌ ای در «قتلهای هدفمند پهپادی» نیز برعهده مایکل دی آندریا بوده است. اجرای این برنامه به حذف هزاران مظنون به عضویت در شبکه‌های تروریستی منجر شده است.

در این گزارش همچنین اشاره شده که مایکل پمپئو، رییس سی آی‌ ای به همراه مایکل دی آندریا احتمال دارد اطلاعات دقیق و مهمی درباره اینکه آیا دولت ایران مفاد توافق هسته‌ای را رعایت کرده و یا خیر در دست داشته باشند.

به نوشته نیویورک تایمز، دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا با تعیین دی آندریا موضع و خطی مشی بسیار بسته دولت ایالات متحده دربرابر ایران را بیش از پیش نمایان کرده است.

درباره دیدگاه شخصی دی آندریا درباره ایران اطلاعات زیادی در دست نیست. مایکل دی آندریا در ویرجینیای شمالی بزرگ شده و پیوندهای او با سیا به دو نسل قبل باز می گردد.

بر اساس گزارش های موجود، «مایکل دی آندریا» پس از ازدواج با یک زن مسلمان، به «آیت الله مایک» معروف شد. وی همسرش را در یکی از مأموریت های خارجی سیا ملاقات کرد و برای ازدواج با او به دین اسلام در آمد گرچه می‌گویند چندان پایبند اصول دینش نیست.

به گفته کارمندان اطلاعاتی پیشین و کنونی سیا انتصاب «مایکل دی آندریا» را شاید بتوان اولین گام مهم دولت ترامپ برای عملی کردن مواضع سیاسی سرسختانه‌اش نسبت به ایران دانست.

انتصاب دی آندریا یکی از مجموعه اقداماتی است که در سیا تحت رهبری مایک پومپئو، جمهوریخواه محافظه کار و عضو سابق کنگره، به انجام رسیده و نشان از رویکردی خشن‌تر در عملیات مخفیانه سیا دارد. مایک پومپئو، در کنگره آمریکا یکی از مخالفان سرسخت توافق هسته‌ای ایران بود.

مقاله نویس نیویورک تایمز می افزاید: «از نظر رئیس سیا، مایکل دی آندریا فردی است معتاد به کار که می تواند به خوبی نقش تجسس درباره ایران را در سیا بر عهده بگیرد.»

پیشینه مایک در سیا

مایکل دی آندریا شهرت و سابقه‌ای فوق العاده در سازمان سیا دارد، شاید هیچکدام از کارمندان سیا به اندازه او در تضعیف القاعده نقش نداشته‌اند. وی هنگامی که ناظر بر شکار اسامه بن لادن و مدیر برنامه حمله‌های تهاجمی امریکا با پهباد بود به «شاهزاده تاریکی» معروف شد. سیا عملیات تهاجمی با پهباد را تحت رهبری دی آندریا به یمن گسترش داد و بسیاری در سیا، او را یکی از عوامل اصلی در تضعیف و فلج کردن القاعده می‌دانند.

علاوه بر آن، مأمورانی که تحت هدایت دی آندریا کار کرده‌اند نقشی اساسی در به شهادت رساندن «عماد مغنیه» از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان در فوریه ۲۰۰۸ میلادی داشته اند. با همکاری اسرائیلی ها سیا با بمبی که در خودرو کار گذاشته شده بود، مغنیه را در دمشق به شهادت رساندند.

ویژگی های شخصی مایک

دی آندریا یک سیگاری قهار است. او در سیا به همان اندازه که به خاطر زیرکی عملیاتی شهرت دارد به بدخلقی نیز مشهور است. کسانی که با او کار کرده اند در توصیف رفتار او اغلب واژه «تندخو» را به کار می برند و بسیاری از کارمندان سیا حاضر نشده‌اند با او کار کنند.

سازمان سیا نسبت به مقاله نیویورک تایمز هیچ واکنشی نشان نداد زیرا سازمان اطلاعلات مرکزی آمریکا هیچگاه درباره هویت و کار مأموران مخفی خودش صحبت نمی‌کند. کسانی که چیزی درباره دی آندریا مایک گفته‌اند تنها به شرط ناشناس ماندن حاضر به این کار شده‌اند.