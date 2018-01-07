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۱۷ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۱۸

بعد از ۳۵ سال؛

پیکر شهید خان‌لرخانی به خانه باز خواهد گشت/ تشییع در شاهرود

پیکر شهید خان‌لرخانی به خانه باز خواهد گشت/ تشییع در شاهرود

سمنان - پیکر پاک شهید حجت الله خانلرخانی که سال ۶۰در عملیات رمضان مفقود الاثر شده بود، بعد از سی و پنج سال به آغوش خانواده بازخواهد گشت.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر حجت الله خانلرخانی که سال ۶۰ و  در عملیات رمضان در محل پاسگاه زید بر اثر اصابت گلوله به گلو و گلوله تانک به آمبولانس به شهادت رسیده بود، در تفحص های اخیر یافت شد و به زودی به خانواده وی در شاهرود تحویل خواهد شد.

این شهید اهل روستای قاسم آباد شاهرود که توسط تیپ ۱۴ امام حسین(ع) به عملیات اعزام شده بود، مدت دو ماه و شش روز در جبهه های حق علیه باطل حضور داشت.

مراسم تشییع و خاکسپاری شهید خانلرخانی پس از انتقال پیکر پاک این شهید به شاهرود در روزهای پایانی هفته جاری در زادگاهش انجام خواهد شد.

خبر بازگشت پیکر مطهر شهید حجت الله خانلرخانی پس از ۳۵ سال فراق و دوری به خانواده اش داده شد.

کد مطلب 4193145

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