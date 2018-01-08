  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۵۱

رئیس دادگستری استان سمنان:

کارگروه‌های تخصصی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضائی سمنان تشکیل شد

کارگروه‌های تخصصی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضائی سمنان تشکیل شد

سمنان - رئیس دادگستری استان سمنان از تشکیل کارگروه‌های تخصصی اقتصاد مقاومتی در این اداره کل خبر داد و گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران، ایجاد امنیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی از اهداف این طرح است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن مظهری ظهر دوشنبه در دومین نشست ستاد اجرای سیاست‌­های اقتصاد مقاومتی استان سمنان با بیان اینکه سه کارگروه اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضائی سمنان تشکیل شد، ابراز داشت: کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی کارگروه امنیت و رفع موانع تولید و اشتغال سه کارگروهی هستند که از این پس در ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دستگاه قضائی فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه حمایت حقوقی قضائی از سرمایه گذاران، ایجاد امنیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی از اهداف این کارگروه ها است، افزود: با شروع به کار کارگروه ­های تخصصی نیازهای بومی و منطقه ای استان مورد تصویب و توجه قرار خواهد گرفت.

رئیس دادگستری استان سمنان ضمن بیان اینکه با توجه به نامگذاری شعار سال به نام اقتصاد مقاومتی باید همه تلاش ها در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب باشد، ابراز داشت:در کارگروه های استانی برای دستیابی به اهداف تعیین شده اقدامات موثری صورت خواهد گرفت.

مظهری در ادامه تصریح کرد: بر اساس موضوعات طرح شده و با تشخیص رئیس هر کارگروه نسبت به دعوت از اعضای مدعو برای تسهیل در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اقدام می شود.

کد مطلب 4193466

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها