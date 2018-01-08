به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری استان قم غروب یکشنبه با حضور اعضای شورا و وزیر اطلاعات در تالار معصومیه فرمانداری قم برگزار شد.

معاون امور عمرانی استانداری قم در این جلسه طی سخنان کوتاهی با بیان اینکه در استان ارائه خدمات به مردم در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد، افزود: پروژه‌های عمرانی همزمان با دهه فجر در قم افتتاح می‌شود که سهم زیادی در خدمات رسانی به شهروندان داشته باشد.

محسن بهشتی بیان کرد: پروژه‌هایی افتتاح می‌شوند که اشتغال روستایی و عشایری را دربر دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم نیز در این جلسه اظهار کرد: بر اساس قانون ششم توسعه و در جهت انضباط مالی و شفافیت مالی در دستگاه‌ها بودجه‌ریزی عملیاتی آغاز شد که در استان قم ده دستگاه اجرایی پایلوت انتخاب شدند تا به برنامه‌های ویژه خود عمل کنند.

سید صدرالدین موسوی با اشاره به بحث اجرای میز خدمت، افزود: هر دستگاه اجرایی یک میز خدمت را با معرفی چند کارمند باید داشته باشد تا به این وسیله حقوق شهروندی رعایت شود.

در این مراسم که قرار بود وزیر اطلاعات حضور داشته باشد، پس از ایراد سخنان فرمانده انتظامی استان قم، استاندار و معاونان استاندار قم، از خبرنگاران درخواست شد تا جلسه را ترک کنند.

ادامه جلسه بدون حضور خبرنگاران و با ایراد سخن وزیر اطلاعات درخصوص حوادث و آشوب‌های اخیر همراه بود.