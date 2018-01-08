افزایش طول عمر بیماران سرطانی با استفاده از پزشکی شخصی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا نکوئیان در آستانه برگزاری دومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران (Personalized Medicine)، گفت: پزشکی شخصی یکی از جدیدترین رشته‌های علم پزشکی است و درمان بیماران را به صورت منحصر به فرد و شخصی مدنظر قرار می‌دهد و در واقع در این روش از کلی‌گویی و تشخیص عمومی بیماری افراد جلوگیری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در این روش خصوصیات شخصی افراد مبنای درمان حساب می‌شود، افزود: خصوصیات شخصی فرد شامل ژن‌های اختصاصی، شرایط زندگی، محیط زندگی فرد و نحوه و کیفیت زندگی شخصی آن هر فرد است بنابراین درمان هر فرد با توجه به تشخیص منحصر به فرد و به صورت شخصی انجام می‌گیرد و برخلاف تشخیص‌های گذشته که برای همه بیماران همچون بیماران مبتلا به سرطان پستان و تخمدان یک درمان به یک روش صورت می‌گرفت اکنون با پزشکی شخصی درمان بیماری‌های یکسان برای افراد مختلف متفاوت است. یعنی دو فرد با یک بیماری یکسان با توجه به ویژگی‌های شخصی خود درمان‌های متفاوت خواهند داشت.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تصریح کرد: پزشکی شخصی باعث بهبودی بیشتر بیمار و کامل شدن درمان آن می شود همچنین شانس زنده ماندن فرد را در یک بیماری همچون سرطان افزایش می‌دهد.

نکوییان گفت: دومین بین المللی پزشکی شخصی ایران به همت دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)و با همکاری پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می‌شود.

وی افزود: دانشجویان رشته‌های پزشکی و متخصصین مختلف از مخاطبین این کنگره هستند. همچنین صاحب‌نظران و اساتید برجسته از کشورهای مختلف نیز در این کنگره حضور خواهند داشت و جدیدترین دستاوردها در حوزه پزشکی شخصی مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.

این محقق ژنتیک و سرطان گفت: در این کنگره در مورد دارو نیز مباحثی در مورد پزشکی شخصی مطرح خواهد شد چرا که با توجه به این مسئله ، هر فردی برای یک بیماری نیاز به دارویی متفاوت بر اساس ژنوم خود دارد و همچنین نقش تغذیه(نوتروژنومیکس) و تاثیر آن در پیشگیری از سرطان و یا ابتلا به آن نیز مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.

دبیر علمی دومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی، خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این کنگره اطلاع رسانی و همگرایی متخصصین در حیطه‌های مختلف سرطان است تا تشخیص‌های شخصی ایران را مورد بحث و استفاده قرار دهیم و در مورد درمان‌های شخصی و داروهای شخصی و منحصر به فرد بحث و گفتگو نماییم.