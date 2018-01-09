ترامپ و نظربایف درباره افغانستان گفتگو می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهوری قزاقستان قرار است در دیدار آتی خود در مورد وضعیت افغانستان گفتگو کنند.

رئیس جمهوری قزاقستان قرار است که در ماه جاری در رأس یک هیئت عالی رتبه عازم واشنگتن شود.

«ایرلان کارین» رئیس شورای روابط بین‌الملل قزاقستان گفت که نظربایف در این سفر با دونالد ترامپ، در مورد همکاری دو کشور و همچنین وضعیت افغانستان گفتگو خواهد کرد.

به گفته وی، دو طرف مسائل مربوط به همکاری‌های دوجانبه و بین‌المللی را مورد بحث قرار خواهند داد.

کارین گفت که در این سفر به صورت ویژه درباره مسائل مربوط به عدم گسترش سلاح هسته‌ای و وضعیت افغانستان بحث خواهد شد.

وی افزود که هرچند کشورش پیشنهاد مشخصی برای حل ناامنی‌ها در کابل ندارد، اما می‌تواند در زمینه صلح به این کشور کمک کند.

به گفته کارین، قزاقستان با توجه به اینکه بازیگر منطقه‌ای و رئیس دوره‌ای کمیته شورای امنیت در امور افغانستان و طالبان است، می‌تواند در زمینه صلح در این کشور نقش مهمی ایفا کند.