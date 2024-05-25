به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اگر فردی یک دستگاه سامسونگ را برای تعمیر به یک فروشگاه ببرد، این شرکت کره جنوبی فروشگاه را ملزم به ارسال نام، شماره تماس، شماره شناسایی دستگاه و ماهیت شکایت فرد از دستگاه می کند. اما قسمت بدتر ماجرا آن است که اگر تعمیرگاه متوجه شود دستگاه کاربر با یک قطعه طرف ثالث یا قطعه ای که به شرکت سامسونگ تعلق ندارد، تعمیر شده، باید به سرعت قطعات دستگاه کاربر را جدا کند و به شرکت اطلاع دهد.

وب سایت404Media این قرارداد را کشف کرده که تمام تعمیرگاه های مستقل را ملزم به تبادل اطلاعات در ازای فروش قطعات یدکی اصلی کرده است. در بخشی از قرارداد آمده است: شرکت باید به سرعت تمام محصولاتی که در آنها هرگونه قطعه ای که به شرکت سامسونگ تعلق ندارد به کار رفته را به سرعت از هم جدا کنند و به سرعت جزییات و شرایط هرگونه استفاده غیرمجاز را گزارش دهند. در صورت نقض شرایط قرارداد فسخ خواهد شد.

قرارداد سامسونگ کمی نگران کننده است زیرا مشتریانی که دستگاه هایشان را برای تعمیر به فروشگاه های مستقل می برند، لزوما انتظار ندارند که اطلاعات شخصی شان به شرکت تولید کننده دستگاه ارسال شود.

اگر آنها قبلا دستگاه هایشان را با قطعات طرف ثالث تعمیر کرده باشند که بسیار ارزان تر از قطعات اورجینال است، احتمالا تمایلی ندارند تعمیرگاه آنها را به سازنده دستگاه معرفی و دستگاه شان را غیرقابل استفاده کند.