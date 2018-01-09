مصرف برق درکردستان ۸.۴ درصد افزایش داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، هیوا لهونیان گفت: در ۹ ماهه اول سال ۹۵ در مجموع حدود ۹ هزار و ۸۰۰ انشعاب واگذار شده بود که با افزایش حدود ۳۴ درصدی به حدود ۱۳ هزار و ۱۰۰ انشعاب در سال جاری رسیده است.

وی عنوان کرد: مصوبه اخیر دولت مبنی بر واگذاری انشعاب غیر دائم به مشترکین نواحی منفصل شهری یکی از عوامل مهم رشد تقاضای انشعاب در سال جاری بوده است به گونه ای که بعد از ابلاغ این قانون شاهد مراجعه فراوان ساکنین این نواحی برای دریافت انشعاب غیر دائم در شهرستان ها بوده ایم.

لهونیان بیان کرد: در بخش کشاورزی نیز فروش انشعاب به نسبت سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است و از ۱۷۲ انشعاب در سال ۹۵ به ۳۴۶ انشعاب در سال جاری رسیده است و در مورد انشعابات تجاری نیز با رشد حدود ۲۲.۵ درصد مواجه بوده ایم.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با بیان اینکه تعداد کل مشترکین برق استان تا پایان آذر ماه ۹۶ به حدود ۶۱۷ هزار رسیده است، افزود: مشترکین خانگی بالاترین تعداد مشترک در استان را به خود اختصاص داده اند و حدود ۸۴ درصد از مشترکین برق استان در تعرفه خانگی هستند.

وی اضافه کرد: تعرفه های تجاری با حدود ۱۱ درصد و عمومی با حدود ۳ درصد نیز رده های بعدی تعداد مشترکین برق استان قرار دارند.

لهونیان با اشاره به وضعیت مصرف برق استان اظهارداشت: مصرف برق استان در ۹ ماهه سال جاری به نسبت مدت مشابه در سال گذشته حدود ۸.۴ درصد افزایش داشته است و از یک میلیون و ۵۷۰ هزار مگاوات ساعت به یک میلیون و ۷۰۱ مگاوات ساعت رسیده است.

وی در خصوص تغییرات مصرف در تعرفه های مختلف یادآور شد: در بازه زمانی یاد شده تعرفه صنعتی با ۱۶ درصد افزایش بالاترین افزایش مصرف را در سال جاری داشته است و تعرفه های روشنایی معابر، عمومی و تجاری نیز در رده های بعدی افزایش مصرف قرار دارند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان ادامه داد:تعرفه خانگی نیز به نسبت مدت مشابه سال گذشته در حدود ۴ درصد افزایش داشته است.

وی به اقدامات انجام شده در راستای توسعه شبکه برق استان اشاره و بیان کرد: در مدت ۹ ماهه اول سال جاری حدود ۶۱ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۵۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف احداث و حدود ۳۰۰ دستگاه ترانسفورماتور نصب شده است.

وی با بیان اینکه شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان خدمت رسانی به مشترکین در راستای تأمین برق مستمر و پایدار را از اهداف اصلی خود می داند، گفت: امیدواریم مجموعه اقدامات انجام شده موجب رضایتمندی بیشتر مشترکین و شهروندان استان شود.