حق بیمه هشت هزار و ۷۱۳ خانوار تحت پوشش کمیته امداد پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان حمیدرضا شیران اظهار داشت: این نهاد در ۹ ماه امسال ۱۱۷ میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال بابت حق بیمه هشت هزار و ۷۱۳ خانوار تحت حمایت خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: حق بیمه چهار هزار و ۷۹۰ نفر از زنان سرپرست خانوار، دو هزار و ۳۴ خانوار مجری طرح‌های اشتغال و یک هزار و ۸۸۹ خانوار اشتغال غیر یارانه‌ای این نهاد در ۹ ماه سال جاری پرداخت ‌شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان با بیان اینکه خانوارهای تحت حمایت این نهاد از مزایای بیمه تأمین اجتماعی بهره‌مند هستند، گفت: طرح بیمه تأمین اجتماعی مددجویان از بهترین طرح‌های اجراشده برای خانوارهای مددجوست که با هدف توانمند شدن خانواده‌های نیازمند و خروج آنها از حمایت کمیته امداد پرداخت‌ شده است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح بیمه تأمین اجتماعی مددجویان موجب ارتقا سطح اعتماد به ‌نفس، امید به آینده‌ای بهتر و حفظ منزلت اجتماعی آنها می‌شود، اظهار کرد: با ارائه خدمات بیمه تأمین اجتماعی، مددجویان از مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و غرامت فوت بهره‌مند می ‌شوند.

شیران با اشاره به تأثیر مثبت بیمه تأمین اجتماعی در توانمندی خانوارهای تحت حمایت، افزود: این نهاد تلاش می‌کند شرایطی را برای بهره مندی همه مددجویان تحت حمایت از مزایای بیمه های اجتماعی فراهم کند.

وی با اشاره به بیمه تأمین اجتماعی زنان سرپرست خانوار و مجریان طرح‌های اشتغال زا گفت: بر اساس بخشنامه جدید حوزه حمایت و سلامت مرکز، چهار هزار و ۱۸۷ زن سرپرست خانوار شهری کمتر از ۴۵ سال که حق بیمه آنها در سه‌ ماه سوم سالجاری پرداخت نشد، از سه‌ماهه چهارم به طور مجدد ادامه بیمه پردازی برای زنان سرپرست خانوار انجام خواهد شد.