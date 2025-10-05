زارع:۴۷ زن سرپرست خانوار اصفهانی به جمع بازنشستگان پیوستند

کریم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از میان بیش از ۲۴۹ هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان، حدود ۱۰۸ هزار و ۵۲۰ خانوار به سرپرستی زنان اداره می‌شود که این آمار نشان‌دهنده جایگاه ویژه زنان در اولویت‌های حمایتی این نهاد است.

وی افزود: طی شش‌ماهه نخست سال جاری، کمیته امداد استان اصفهان برای حق بیمه اجتماعی سه‌هزار و ۹۶۵ زن سرپرست خانوار مبلغی بالغ بر ۳۱ میلیارد و ۱۰۵ میلیون تومان پرداخت کرده است.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به اهمیت ارتقای امنیت اقتصادی خانوارهای تحت حمایت گفت: بازنشستگی زنان سرپرست خانوار، بخشی از برنامه جامع این نهاد برای بهره‌مندی مددجویان از مستمری و خدمات اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی است.

زارع همچنین از حمایت کمیته امداد از طرح‌های اشتغال زنان سرپرست خانوار خبر داد و تصریح کرد: در همین مدت، برای ۲۷۸ زن مجری طرح‌های اشتغال نیز حق بیمه اجتماعی به ارزش بیش از یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون تومان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه پایداری طرح‌های اشتغال، مسیر عبور زنان سرپرست خانوار از مرحله آسیب‌پذیری به خودکفایی است، گفت: پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان و مددجویان طرح‌های اشتغال، هرچند دشوار، اما اقدامی هدفمند و اثربخش در جهت توانمندسازی پایدار خانوارهای تحت حمایت به شمار می‌رود.