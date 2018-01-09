به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری، رضوان حکیم‌زاده درباره نقش و تاثیر قصه‌گویی در آموزش کودکان اظهار کرد: قصه‌گویی علاوه بر این‌که وسیله مناسبی برای انتقال مفاهیم درسی به کودکان است، می‌تواند ابزار مناسبی برای تقویت مهارت اجتماعی، رشد خلاقیت و شکل‌گیری ارزش‌ها در کودکان باشد.

وی با بیان این‌که خداوند مفاهیم مهمی را در قالب قصه در قرآن بیان کرده است، افزود: به خانواده‌ها و مدارس توصیه می‌کنم بچه‌ها را به سمت قصه‌گویی سوق دهند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: کودکان در عین حال که عینی فرا می‌گیرند، دارای تجسم قوی‌ای نیز هستند و قصه ابزار مهمی در یادگیری آن‌ها به شمار می‌رود.

حکیم‌زاده با بیان‌ این‌که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این رابطه تلاش‌های بسیاری داشته است، افزود: مبارزه با ظلم و ستم، ارزش‌ها از جمله راست‌گویی با قصه‌ و قصه‌گویی در ذهن برخی کودکان نقش می‌بندد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: قصه‌گویی به عنوان یک ابزار در آموزش نقش مهمی دارد، در عین حال محدودیت سایر فعالیت‌های ادبی و هنری مانند تئاتر و نقاشی را ندارد و آسان‌ترین راه است که می‌توان از آن برای آموزش شاد و جذاب استفاده کرد و امیدوارم این مقوله از سوی معلمان جدی گرفته شود و در برنامه کار آن‌ها به ویژه در دوره ابتدایی قرار بگیرد.

بیستمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ۲ تا ۵ بهمن ۱۳۹۶ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون واقع در خیابان حجاب تهران برگزار می‌شود.