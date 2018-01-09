سرفصل‌ آموزشی و برنامه درسی کارشناسی رشته فلسفه تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۴۶ شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست غلامعلی حداد عادل برگزار شد.

سید حمید طالب‌زاده، با تشریح تاریخچه تدریس رشته فلسفه در دانشگاه‌ها گفت: برنامه رشته فلسفه در کارگروه فلسفه به‌ صورت کارشناسی ارشد پیوسته تدوین‌شده است و هدف این رشته تربیت افرادی صاحب‌ فکر و اندیشه است.

وی افزود: هم‌اکنون بیش از ۲۰ گرایش در مقطع دکتری رشته فلسفه وجود دارد.

مدیرگروه فلسفه دانشگاه تهران ادامه داد: برای تدوین این برنامه درسی نظرات همه کارشناسان و اساتید این رشته اخذ شد و بعد از بازنگری و ویرایش برنامه درسی رشته فلسفه با همکاری اساتید فلسفه در حوزه علمیه قم این برنامه چند بار مورد بازنگری و ویرایش، قرار گرفت.

در ادامه شجاعی به تشریح ابعاد مختلف این برنامه درسی پرداخت گفت: در تدوین این برنامه درسی از سوابق برنامه‌ریزی درسی در کشور استفاده شده است.

وی افزود: در تدوین برنامه درسی دوره کارشناسی رشته فلسفه تلاش بر پیوستگی و انسجام بین واحدهای مربوط به فلسفه اسلامی و فلسفه غرب بوده است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ادامه داد: تدریس متون اصیل فلسفی چه در فلسفه اسلامی و چه فلسفه غرب یکی از رویکردهای اصلی در این برنامه درسی است.

پس از ارائه این گزارش، اعضا به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند که اهم آن می توان به لزوم آموزش بنیادین فلسفه به‌منظور فهم بهتر سایر شاخه‌های علوم انسانی، توجه به پیوستگی مقاطع تحصیلی در رشته فلسفه، جدی گرفته شدن سرفصل فلسفه علم در این برنامه درسی، و آموزش مهارت نگاشتن متون و مقالات فلسفی، اشاره کرد.

همچنین لزوم مطالعه تاریخ در رشته فلسفه به علت پیوستگی تحولات اجتماعی با تحولات فلسفی، آشنایی با ادیان ابراهیمی برای شناخت فلسفه قرون وسطی، در نظر گرفتن پیوستگی و تسلسل در سنت فلسفه اسلامی، دقت در انتخاب منابع درسی، لزوم تدریس روش تحقیق، در نظر گرفتن کلام اسلامی به‌عنوان یک سرفصل مستقل، تدریس دقیق و هدفمند فلسفه هنر، توجه به فلسفه سیاسی و در نظر گرفتن مکاتب مختلف فلسفه اسلامی از دیگر پیشنهاداتی بود که توسط اعضاء مطرح شد.

در ادامه جلسه، این برنامه درسی بر اساس رأی اعضاء از تصویب نهایی گذشت.