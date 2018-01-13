۲۳ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۸

با کسب ۲۳ رای از ۴۱ رای ماخوذه؛

رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال شد

رامین طباطبایی با کسب اکثریت آرا از مجموع ۴۱ رای ماخوذه مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون بسکتبال به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی برای تعیین رئیس چهار سال آینده فدارسیون بسکتبال امروز شنبه در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد. رای گیری این مجمع میان هشت کاندیدا انجام شد در حالیکه ۱۵ نفر برای حضور در انتخابات تائید صلاحیت شده بودند.

از میان کاندیداها مازیار ناظمی، محمد علیپور، مهرداد هاشمی، بهروز منتقمی و رضا درویش اصلا در محل مجمع حاضر نشدند. در جریان مجمع داریوش سلیمی به نفع رضا مهندسی کناره گیری کرد. دیگر کاندیدایی هم که از حضور در انتخابات اعلام انصراف کرد، کرم الله علیمرادی بود. 

بدین ترتیب رای گیری انتخابات ریاست فدراسیون بسکتبال میان رامین طباطبایی، حسن طباطبایی، رضا مهندسی، حسن میرزاآقابیک، جواد داوری، مهرداد آگین، رمضانعلی دولو و محمد رضاعلی انجام شد. در این میان رامین طباطبایی با کسب ۲۳ رای به عنوان رئیس چهار سال آینده فدراسیون انتخاب شد. 

تعداد آرای هر یک از این کاندیداها در این رای گیری به این شرح اعلام شد:

* رامین طباطبایی: ۲۳ رای 
* حسن طباطبایی:  ۶ رای 
* رضا مهندسی:  ۸ رای 
* حسین میرزاآقابیک:  یک رای
* جواد داوری:  ۳ رای 
* مهرداد آگین:  بدون رای
* رمضانعلی دولو:  بدون رای
* محمد رضاعلی:  بدون رای

