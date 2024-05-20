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۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۵۲

معاون علمی رییس جمهور:

آیت الله رییسی مخلص بود و مظلوم

آیت الله رییسی مخلص بود و مظلوم

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس شهادت ابراهیم رییسی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس ضمن تسلیت شهادت سید ابراهیم رییسی، نوشت: مخلص و مظلوم بود و مخلص و مظلوم شهید شد، و انا ان شاالله بهم لاحقمون ...

آیت الله رییسی مخلص بود و مظلوم

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان نیز در پیامی شهادت آیت الله رییسی و همراهان ایشان را تسلیت گفت. در این پیام آمده است؛

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خادم‌الرضا در شب میلاد حضرتش به قافله شهدا پیوست

آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در شام ولادت امام رئوف، علی بن موسی الرضا(ع) و در مسیر بازگشت از مراسم افتتاح سد قیز قلعه‌سی، در منطقه ورزقان استان آذربایجان شرقی دچار سانحه هوایی شد و به همراه تمامی همراهان به درجه رفیع شهادت رسید.

شهادت این مرد خستگی ناپذیر را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عج)، رهبر معظم انقلاب و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنیم.

کد مطلب 6112911
مهتاب چابوک

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