به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب، در متن پیام مجید غلامی جلیسه به مناسبت درگذشت حجت الاسلام والمسلمین حاج سید هادی بنی‌هاشمی تبریزی آمده است: «خبر درگذشت حجت الاسلام والمسلمین حاج سید هادی بنی‌هاشمی تبریزی از ناشران و کتابفروشان معتبر و پیشکسوت بازار تبریز، جامعه ناشران و کتابفروشان ایران را در غمی عمیق فرو برد.

حاج سید هادی بنی‌هاشمی تبریزی سال‌ها به گسترش ادب و فرهنگ در این سامان همت گماشت و بار فرهنگ و ادب و علم یک شهر را به دوش کشید. فقدان او برای جامعه کتابخوان تبریز ضایعه‌ای بزرگ خواهد بود و جامعه کتابخوان تبریز نام او را همیشه به عنوان یک خدمتگذار صدیق عالم کتاب به یاد خواهند داشت و یک عمر تلاش پرثمر او را در نشر و اشاعه فرهنگ این مرز و بوم ارج خواهند گذاشت.

اینجانب فقدان این شخصیت شایسته را به خانواده محترم ایشان وجامعه کتابفروشان و ناشران و جامعه روحانیت تبریز تسلیت می گویم و از خداوند منّان برای آن مرحوم غفران و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواستارم.»