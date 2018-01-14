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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۱۹

با صدور پیامی؛

مدیرعامل خانه کتاب درگذشت سید هادی بنی‌هاشمی تبریزی را تسلیت گفت

مدیرعامل خانه کتاب درگذشت سید هادی بنی‌هاشمی تبریزی را تسلیت گفت

مدیرعامل خانه کتاب با صدور پیامی درگذشت حاج سید هادی بنی‌هاشمی تبریزی از ناشران و کتابفروشان پیشکسوت را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب، در متن پیام مجید غلامی جلیسه به مناسبت درگذشت حجت الاسلام والمسلمین حاج سید هادی بنی‌هاشمی تبریزی آمده است: «خبر درگذشت حجت الاسلام والمسلمین حاج سید هادی بنی‌هاشمی تبریزی از  ناشران و کتابفروشان معتبر و پیشکسوت بازار تبریز، جامعه ناشران و کتابفروشان ایران را در غمی عمیق فرو برد.

حاج سید هادی بنی‌هاشمی تبریزی سال‌ها به گسترش ادب و فرهنگ در این سامان همت گماشت و بار فرهنگ و ادب و علم یک شهر را به دوش کشید. فقدان او برای جامعه کتابخوان تبریز ضایعه‌ای بزرگ خواهد بود و جامعه کتابخوان تبریز نام او را همیشه به عنوان یک خدمتگذار صدیق عالم کتاب به یاد خواهند داشت و یک عمر تلاش پرثمر او را در نشر و اشاعه فرهنگ این مرز و بوم ارج خواهند گذاشت.

اینجانب فقدان این شخصیت شایسته را  به خانواده محترم ایشان وجامعه کتابفروشان و ناشران و جامعه روحانیت تبریز  تسلیت می گویم و از خداوند منّان برای آن مرحوم غفران و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواستارم.»

کد مطلب 4198972

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