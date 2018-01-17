وزیر دفاع قطر: دوحه آماده دفاع در برابر تجاوز احتمالی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، خالد بن محمد العطیه معاون نخست وزیر و وزیر دفاع قطر اعلام کرد: قطر آماده دفاع از خود در مقابل هر تجاوز احتمالی است و توان دفاع از خود را دارد.

وی افزود: دوحه همچنان حامی طرح شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت است و بر گفتگو به عنوان راهکاری برای حل بحران پایبند است.

وزیر دفاع قطر تاکید کرد: امارات موضوع رهگیری یک هواپیمای مسافربری اماراتی از سوی جنگنده های قطری را مطرح کرده است تا بر بازداشت شیخ عبدالله بن علی آل ثانی از سوی ابوظبی سرپوش بگذارد.

العطیه درباره اینکه ابوظبی اعلام کرده است که قطر حامی اخوان المسلمین است گفت: قطر با گروهها و احزاب تعامل نمی کند بلکه با حکومت ها تعامل می کند.