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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۴۴

مهاجم خارجی تیم استقلال به تهران رسید

مهاجم خارجی تیم استقلال به تهران رسید

سرانجام مهاجم خارجی که قرار است در صورت توافق نهایی به خدمت استقلال در آید به تهران رسید تا مراحل نهایی مذاکرات با وی آغاز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شفر و استقلال مدتهاست در صدد جذب یک مهاجم خارجی هستند تا خلاء یک مهاجم گلزن را در تیم استقلال پر کنند. این مهاجم که یک بازیکن دو رگه پرتغالی- گینه‌ای است به تهران آمده تا در اولین فرصت در تست‌های پزشکی شرکت کند و در صورت مثبت بودن نتایج، مراحل نهایی عقد قرارداد وی طی شود.

«یازالده گومز  پینتو»  مهاجم ۲۹ ساله و پرتغالی، بازیکن مورد نظر استقلال است. این بازیکن چندی پیش از تیم «ریو آو» پرتغال جدا شد و قرار است بعنوان بازیکن آزاد با آبی پوشان قرارداد منعقد کند.

در صورت حصول توافق نهایی و عقد قرارداد، وی می‌تواند در دیدار هفته بیست و یکم لیگ برتر برابر پارس جنوبی آبی پوشان را همراهی کند.

کد مطلب 4203376

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