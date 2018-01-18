مهاجم خارجی تیم استقلال به تهران رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شفر و استقلال مدتهاست در صدد جذب یک مهاجم خارجی هستند تا خلاء یک مهاجم گلزن را در تیم استقلال پر کنند. این مهاجم که یک بازیکن دو رگه پرتغالی- گینه‌ای است به تهران آمده تا در اولین فرصت در تست‌های پزشکی شرکت کند و در صورت مثبت بودن نتایج، مراحل نهایی عقد قرارداد وی طی شود.

«یازالده گومز پینتو» مهاجم ۲۹ ساله و پرتغالی، بازیکن مورد نظر استقلال است. این بازیکن چندی پیش از تیم «ریو آو» پرتغال جدا شد و قرار است بعنوان بازیکن آزاد با آبی پوشان قرارداد منعقد کند.

در صورت حصول توافق نهایی و عقد قرارداد، وی می‌تواند در دیدار هفته بیست و یکم لیگ برتر برابر پارس جنوبی آبی پوشان را همراهی کند.