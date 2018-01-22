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۲ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۱۷

۷ شهید و ۵ زخمی در حملات جنگنده‌های سعودی به «صعده» یمن

۷ شهید و ۵ زخمی در حملات جنگنده‌های سعودی به «صعده» یمن

جنگنده های متجاوز سعودی مناطق مسکونی در «سحار» واقع در صعده یمن را هدف قرار دادند که به دنبال آن ۷ غیرنظامی شهید و ۵ تَن دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، جنایت های رژیم سعودی و ائتلاف متجاوز تحت سرکردگی آن علیه مردم بی دفاع یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جنایتها، جنگنده های رژیم سعودی منطقه «سحار» در صعده را بمباران کردند.

به دنبال این حمله، ۷ غیرنظامی شهید و ۵ تَن دیگر به شدت زخمی شدند.

شاهدان عینی اعلام کردند که زنان و کودکان، شماری از قربانیان این حمله وحشیانه را تشکیل می دهند.

گفتنی است، به دنبال حملات سعودیها به یمن طی قریب به ۳ سال گذشته بیش از ۱۰ هزار یمنی شهید و هزاران تَن دیگر در سایه سکوت مدعیان حقوق بشر، زخمی و آواره شده اند.

کد مطلب 4206412

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