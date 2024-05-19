به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم رئیسی که صبح امروز یکشنبه به منظور حضور در مراسم افتتاح مشترک سد قیز قلعه‌سی و طرح توسعه و تکمیل سد خداآفرین با رئیس جمهور آذربایجان به استان آذربایجان شرقی سفر کرده است، در بدو ورود از بخش‌هایی از پروژه در حال اجرای کریدور ترانزیتی جاده‌ای و ریلی ارس از جمله پایانه کلاله بازدید کرد.

کریدور ترانزیتی جاده‌ای و ریلی ارس به طول ۱۰۷ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۴۹ هزار میلیارد ریال احداث خواهد شد که برخی مراحل اجرای بخش جاده‌ای آن آغاز شده و بخش ریلی نیز در دست مطالعه قرار دارد.



این پروژه که در مسیر کریدور شرق به غرب قرار دارد از کلاله در شهرستان جلفا در شمال آذربایجان شرقی آغاز شده و با یک پل به آغبند در جمهوری آذربایجان متصل می‌شود.



طبق پیش‌بینی‌ها این پروژه در مدت ۳۶ ماه با احداث ۲۱ دستگاه پل و ۵ پل بزرگ اجرا خواهد شد.