۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۱۸

در سفر به آذربایجان شرقی انجام شد؛

بازدید رئیس جمهور از پروژه کریدور ترانزیتی جاده‌ای و ریلی ارس

تبریز-رئیس جمهور از بخش‌هایی از پروژه در حال اجرای کریدور ترانزیتی جاده‌ای و ریلی ارس در نقطه مرزی شمال غربی کشور بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم رئیسی که صبح امروز یکشنبه به منظور حضور در مراسم افتتاح مشترک سد قیز قلعه‌سی و طرح توسعه و تکمیل سد خداآفرین با رئیس جمهور آذربایجان به استان آذربایجان شرقی سفر کرده است، در بدو ورود از بخش‌هایی از پروژه در حال اجرای کریدور ترانزیتی جاده‌ای و ریلی ارس از جمله پایانه کلاله بازدید کرد.

کریدور ترانزیتی جاده‌ای و ریلی ارس به طول ۱۰۷ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۴۹ هزار میلیارد ریال احداث خواهد شد که برخی مراحل اجرای بخش جاده‌ای آن آغاز شده و بخش ریلی نیز در دست مطالعه قرار دارد.

این پروژه که در مسیر کریدور شرق به غرب قرار دارد از کلاله در شهرستان جلفا در شمال آذربایجان شرقی آغاز شده و با یک پل به آغبند در جمهوری آذربایجان متصل می‌شود.

طبق پیش‌بینی‌ها این پروژه در مدت ۳۶ ماه با احداث ۲۱ دستگاه پل و ۵ پل بزرگ اجرا خواهد شد.

