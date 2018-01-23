به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی داورانی درباره حضور وزرای اقتصاد و صنعت و رئیس کل بانک مرکزی در جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به دلیل اهمیت مسائل ارزی، این نشست با حضور آقایان کرباسیان، سیف و شریعتمداری در کمیسیون اقتصادی برگزار شد و هدف آن بررسی آخرین وضعیت مسائل ارزی کشور از زبان مسئولان ارشد دولت بود.

نگرانی خاصی برای ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضای ارز وجود ندارد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:در این نشست رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت نظام بانکی کشور و مسائل بازار ارز ارائه کرد که براساس این گزارش نگرانی خاصی برای ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضای ارز وجود ندارد.

قیمت ارز در حال حاضر واقعی نیست

وی تصریح کرد: تقاضای کاذب ارز در مدت اخیر باعث افزایش نرخ ارزش شده که البته نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد بودند قیمت ارز در حال حاضر واقعی نیست و به دلیل تقاضای کاذب در بازار است و در این راستا بانک مرکزی را مکلف کردند که با اقدامات موثر زمینه ایجاد شفافیت در بازار را فراهم کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: در حال حاضر حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز ناشی از فروش پتروشیمی‌ها و ۴۰ میلیارد دلار ارز از محل صادرات غیرنفتی و در مجموع ۹۰ میلیارد دلار ارز وارد اقتصاد کشور می شود که بخشی از آن براساس نیاز مصرف می شود، ولی باید با ایجاد شفافیت بیشتر در بازار، زمینه ایجاد تعادل را فراهم کرد.

مجلس حمایت‌های لازم را انجام خواهد داد تا آرامش به بازار ارز بازگردد

پورابراهیمی بیان کرد:کمیته مشترکی بین مجلس و بانک مرکزی تشکیل خواهد شد تا اقدامات بانک مرکزی در حوزه بازار ارز رصد شود و پیش بینی می شود با توجه به اقدامات صورت گرفته در چند روز آینده، قیمت ارز در بازار روند کاهشی داشته باشد.

وی ادامه داد: مجلس حمایت های لازم را انجام خواهد داد تا آرامش به بازار ارز بازگردد و توافقاتی با بانک مرکزی صورت گرفته که با اقدامات موثر در کوتاه مدت و بلندمدت تعادل به بازار ارز باز گردد و در زمینه مدیریت ارز ناشی از صادرات رسیدگی های لازم صورت گیرد؛ چراکه به طور مثال شائبه ای ایجاد شده بود که پتروشیمی ها قصد دارند با تاخیر در عرضه ارز حاصل از صادرات، منتفع شوند.

پورابراهیمی داورانی افزود: این انتظار وجود دارد که بعد از برجام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت خارجه و سایر دستگاه های ذی ربط اقداماتی انجام دهند تا مراودات بانکی کشور روان شود به نحوی که در نقل و انتقال ارز مشکلی وجود نداشته باشد. همچنین باید به بحث مدیریت حواله جات ارزی توجه شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:اینکه دولت از محل افزایش نرخ ارز درآمد کسب کند، مناسب نخواهد بود، چرا که دولت خود مصرف کننده ارز محسوب می شود و اگر این کار صورت بگیرد، تورم تک رقمی که یکی از دستاوردهای دولت است با چالش اساسی روبرو می‌شود.