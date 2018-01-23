تبدیل حاشیه رودخانه «شادچای» به تفرجگاه بزرگ شهری در استان تهران

علیرضا عرب، درگفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: احداث دیواره و بستر بتنی برای رودخانه شادچای از ده متری چهارم تا محله میمنت آباد و ساماندهی فضای سبز حاشیه این رودخانه در دستور کار مدیریت شهری گلستان قرار دارد که با اعتبارات داخلی شهرداری در حال انجام است.

عرب احداث فضای سبز پیرامون رودخانه شادچای را یکی از اولویت های بسیار مهم و حیاتی شهرداری گلستان برشمرد و گفت: تمام زحماتی که در این سالها برای دیواره های این رودخانه کشیده شده با ساخته شدن فضای سبز نمود پیدا خواهد کرد.

شهردار گلستان بیان داشت: فضای سبز این رودخانه حد فاصل (ده متری سوم تا چهارم) تکمیل و آماده افتتاح است و مابقی پروژه فضای سبز هم در مرحله طراحی و اجراست که با تخصیص اعتبارات لازم در سال ۹۷ بخش بزرگ و عمده فضای سبز به بهره برداری می رسد.

مدیریت شهری گلستان خاطر نشان کرد: رودخانه شادچای از دیرباز از دغدغه های مدیریت شهری بود که مشکلات زیست محیطی متعددی برای ساکنین حاشیه آن بوجود آورده بود، اما با اقدامات صورت گرفته و اجرای جدی و احداث پارک، این منطقه به یکی از تفرجگاههای بزرگ شهری تبدیل خواهد شد.

شهردار گلستان ادامه داد: مدیریت شهری گلستان در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال» به اجرای جدی پروژه های عمرانی، رفاهی، خدماتی و ورزشی و پروژه هایی همچون مجموعه ورزشی و استخر قلعه میر، پروزه زیرگذر و پل غیر همسطح سه راهی آدران، زورخانه(ورزش های باستانی و پهلوانی)، پارک رودکنار و احداث دیوار، تعریض پل جاده ساوه بر روی رودخانه شادچای، ساماندهی کانال سیاب، سنگفرش، جدولگذاری و آسفالت گسترده معابر و ... اهتمام دارد که با روند مطلوبی در حال احداث است.