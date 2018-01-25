به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان دیر پنجشنبه‌شب در یادواره شهدای دانش‌آموز بخش آبدان گفت: شهدا، پرچمداران فضیلت و جوانمردی هستند و امنیت و بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت خون شهدا است.

مسعود تنگستانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۳۶ هزار دانش آموز، اظهار داشت: شهدای دانش‎آموز دفاع از مملکت، دین و ارزش‌های دینی و جهاد را مقدم بر تحصیل دانسته و به ندای امام خمینی(ره) لبیک گفته و به سوی جبهه‌ها شتافتند و با نثار خون خود در مقابل دشمنان ایستادند.

وی با بیان اینکه شهدای دانش آموز در زندگی فردی و اجتماعی خود دارای روحیه هایی کاملا معنوی و عاشق اهل البیت(ع) بودند،افزود:شهدا همگی ولایت مدار بودند و در مسیر ولایت با گام های استوار پیش رفتند.

تنگستانی گفت:دانش آموزان امروز هدف مستقیم تهاجم فرهنگی دشمنان هستند و برگزاری اینگونه مراسمات باعث آشنایی آنها با آرمان‌های انقلاب و خطرات جنگ نرم خواهد شد.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان دیر با بیان اینکه دانش آموزان ما باید بدانند امکاناتی که آن ها امروز برای تحصیل دارند را مدیون خون شهدایی هستند، گفت: در عصر ارتباطات باید از ابزار و امکانات موجود استفاده بهینه داشت و فرهنگ شهادت و ایثار که جز ارزشها و باورهای جامعه است را گسترش دهیم.

برگزاری یادواره شهدای افاغنه

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستات دیر گفت: شهدا سند واقعی ایثار و فداکاری ملت هستند و به برکت خون شهداست که ایران اسلامی یک کشور قدرتمند در جهان است.

اسماعیل مختارزاده با بیان اینکه برگزاری یادواره شهدا با محوریت تشکل‌های دانش آموزی در سطح شهرستان برگزار می‌شود، افزود: سیره و زندگانی شهدای دانش آموز الگویی برای زندگی فردی و اجتماعی نوجوانان است.

مختارزاده از برگزاری یادواره شهدای افاغنه خبر داد و اظهار داشت: یادواره شهدای فاطمیون در فروردین ماه با محوریت دانش آموزان افاغنه در شهرستان دیر برگزار خواهد شد.

لزوم تداوم راه این شهدا

مدیر دبیرستان حضرت خدیجه آبدان که میزبان برگزاری یادواره ۲ شهید دانش آموز شهر آبدان بود در این مراسم گفت: ما باید تلاش خود را برای تداوم راه این شهدا انجام دهیم و در جبهه های جدید که همان جنگ نرم است نیز با بصیرت افزایی پیروز و موفق شویم.

سیما زارعی با بیان اینکه این مراسم به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره ۲۵ شهید دانش آموز شهرستان و شهیدان امرالله تنگستانی و منصور کرمی از شهدای دانش اموز آبدان برزگزار شد، افزود: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و فرهنگ شهادت طلبی رمز ماندگاری و سلاح شکست ناپذیر ملت ایران در مقابل تنها ابرقدرت‌ها و تهدیدها است.

شهرستان دیر در ۸ سال دفاع مقدس ۲۵ شهید دانش آموز تقدیم انقلاب کرده است.