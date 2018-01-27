رحمان عمادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره بازی های بومی و محلی گناوه گفت: هدف از برگزاری جشنواره بازی بومی و محلی انتقال آیین و سنتی است که از گذشتگان و نیاکان به ما رسیده و ما نیز به نسل جوان خود انتقال می دهیم.

رئیس اداره ورزش و جوانان گناوه افزود: جشنواره بازی های بومی و محلی با حضور هشت شهرستان جم، کنگان، دیر، تنگستان، دشتستان، گناوه، دیلم و بوشهر در روستای تل تل برگزار شد.

وی بیان داشت: جشنواره های بازی های بومی و محلی باعث ایجاد شادی و نشاط در جامعه و در بین مردم می شود و به همین دلیل در دهه پایانی بهمن ماه نیز جشنواره بازی های بومی و محلی شهرستان را در روستای شول برگزار خواهیم کرد.

عمادی تصریح کرد: در این جشنواره غرفه غذاهای سنتی و محلی از روستاهای شهرستان گناوه طبخ شده بود و همچنین غرفه وسایل دست ساز و سنتی که سال‌ها است در روستاهای ما ساخته می‌شود و خوشبختانه هنوز ادامه دارد مانند گبه بافی حصیر بافی گرگور بافی در این جشنواره وجود داشت.

وی افزود: در این جشنواره هر شهرستان ابتدا بازی بومی و محلی منطقه و شهر خود را اجرا و پس از آن آیین سنتی خود را به نمایش در آوردند.

رئیس اداره ورزش و جوانان گناوه گفت: شهرستان ها در مسابقات تیروکمان، دال پلان و آیین سنتی به رقابت پرداختند و همچنین از دیگر برنامه های این جشنواره سوارکاری بانوان اسب سوار، مراسم محلی و سنتی دومارویی، چوب بازی و اجرای موسیقی محلی و سنتی بود.

عمادی در پایان از حضور و استقبال پر شور مردم و مسئولین قدردانی کرد.

زنده کردن بازی‌ها و سنت‌های گذشتگان

اسکندر احمدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه نیز گفت: هدف از برگزاری جشنواره بازی های بومی و محلی در این شهرستان زنده کردن بازی ها و همچنین آیین و سنت های گذشتگان است.

وی افزود: ما با اجرای بازی‌های بومی و محلی می‌خواهیم تا حدودی دانش‌آموزان و نسل جدید خود را از بازی‌های کامپیوتری، تبلت و موبایل جدا سازیم و میزان تحرک آنها را افزایش دهیم.

احمدی تصریح کرد: بازی‌ها و آیین سنتی ما در حال فراموش شدن هستند ولی برگزاری چنین جشنواره‌های بومی و محلی کمک زیادی به زنده ماندن و انتقال این بازی‌ها و آیین‌ها به نسل جدید ما است.

احمدی بیان داشت: جشنواره بازی‌های بومی و محلی باعث ایجاد شور و نشاط در بین مردم و همچنین باعث تحرک آنها می شود استقبال پرشور و بی نظیر از این جشنواره از سوی همشهریان دلیل این مهم است و ما در آموزش و پرورش سعی داریم که چنین برنامه‌هایی که باعث ایجاد نشاط می شود را افزایش و ادامه دهیم.

مدیریت آموزش و پرورش گفت: اجرای برنامه هایی مانند سوار کاری، چوب بازی، تیرکمون،دال پلان، دومارویی و ایجاد غرفه های پخت غذاهای محلی و صنایع دستی با استقبال پر شور مردم قرار گرفت.

در این مراسم احمد بهروزیانفر مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان، موسی کشتکار معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان، سید علی پاک نژاد فرماندار گناوه به همراه معاونین و دانیال اسفندیاری بخشدار مرکزی، روح اله ملک زاده رییس شورای شهر گناوه و به همرا دیگر اعضای شورا، شورا ها و دهیاران و کلیه مسئولان شهرستانی و استانی حضور داشتند.