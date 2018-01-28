به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «مانوس» نوشته لیلا حکمت نیا و کیوان سررشته که سرگذشت پناهجویانی است که به کشور استرالیا مهاجرت کردند و در جزیره مانوس گرفتار شدند در سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر در تالار قشقایی نیز به صحنه رفت.

این اثر نمایشی قرار است ۲۹ و ۳۰ ژانویه مصادف با ۸ و ۹ بهمن در جشنواره تئاتر کرالا هند به صحنه برود.

به گفته نازنین سهامی زاده کارگردان نمایش، جشنواره تئاتر کرالا در مرحله انتخاب به شکل رقابتی برگزار می شود و چند نمایش دیگر از ایران غیر از «مانوس» نیز درخواست شرکت در این رویداد را داشته اند که از ایران این اثر نمایشی برای حضور در جشنواره انتخاب شده است. در این دوره از جشنواره نمایش هایی از ۳۰ کشور دنیا اجرا خواهند داشت.

نمایش «مانوس» حاصل مصاحبه با افراد حقیقی در کمپ های مانوس و نائورو است و یک نمایش ورباتیم محسوب می شود.

احسان بیات فر، الهام خداوردی، نازنین سهامی زاده، ابراهیم عزیزی، احسان کرمی، حمیدرضا محمدی و نسرین نکیسا بازیگران این اثر نمایشی هستند.