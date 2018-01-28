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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۱۷

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

امدادرسانی ۳۵ تیم هلال احمر به در راه ماندگان غرب تهران

امدادرسانی ۳۵ تیم هلال احمر به در راه ماندگان غرب تهران

تهران- معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران از امدادرسانی ۳۵ تیم هلال احمر به در راه ماندگان آزادراه های تهران- کرج، تهران- ساوه و تهران- قم خبر داد.

ابراهیم تاجیک نوری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی بارش شدید برف و کولاک در استان تهران، خودروها در حدود ۱۰ کیلومتر از مسیر آزادراه تهران- قم در راه مانده اند.

وی افزود: همین اتفاق نیز در آزادراه تهران- کرج افتاده است و در آزادراه تهران- ساوه نیز شاهد توقف خودروها هستیم.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران ادامه داد: ۱۵ تیم امداد رسانی هلال احمر استان تهران در آزادراه تهران- قم، ۱۵ تیم در آزادراه تهران- کرج و ۵ تیم در آزادراه تهران- ساوه در حال توزیع غذا و امدادرسانی به هم وطنان هستند، تا راه باز شود.

کد مطلب 4211846

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