امدادرسانی ۳۵ تیم هلال احمر به در راه ماندگان غرب تهران

ابراهیم تاجیک نوری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی بارش شدید برف و کولاک در استان تهران، خودروها در حدود ۱۰ کیلومتر از مسیر آزادراه تهران- قم در راه مانده اند.

وی افزود: همین اتفاق نیز در آزادراه تهران- کرج افتاده است و در آزادراه تهران- ساوه نیز شاهد توقف خودروها هستیم.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران ادامه داد: ۱۵ تیم امداد رسانی هلال احمر استان تهران در آزادراه تهران- قم، ۱۵ تیم در آزادراه تهران- کرج و ۵ تیم در آزادراه تهران- ساوه در حال توزیع غذا و امدادرسانی به هم وطنان هستند، تا راه باز شود.