به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های دهیاری‌ها و شهرداری‌های خراسان جنوبی که به صورت وبیناری با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار کرد: در سفر رئیس‌جمهور به خراسان جنوبی تفاهم‌نامه‌ هایی به ارزش ۳۳ همت برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان به امضا رسیده که ۱۷ همت آن در حوزه تسهیلات بانکی و ۱۶ همت نیز مربوط به اجرای پروژه‌های عمرانی است.

وی افزود: امروز این مراسم از روستای حسین آباد سادات بیرجند و به نمایندگی از هزار و ۷۷۸ روستای دارای سکنه استان برگزار می‌شود و دولت توجه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های روستایی دارد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دولت چهاردهم بیان کرد: از ابتدای این دولت تاکنون هزار و ۹۳۰ پروژه در سطح روستاهای استان با اعتباری بالغ بر ۷.۶ همت به بهره‌برداری رسیده است.

هاشمی ادامه داد: در دهه فجر سال جاری نیز هزار و ۲۸ پروژه عمرانی و اقتصادی آماده بهره‌برداری یا آغاز عملیات اجرایی است که از این تعداد ۵۵۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲.۸ همت مربوط به حوزه زیرساخت‌های روستایی است.

وی گفت: همچنین در همین ایام ۲۰۲ پروژه دیگر با اعتباری بالغ بر ۳۴۴ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده که نقش مؤثری در توسعه خدمات‌رسانی در مناطق روستایی دارد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تقویت امکانات دهیاری‌ها اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، تاکنون ۵۴ دستگاه وسیله نقلیه در اختیار دهیاری‌های استان قرار گرفته که اقدامی مهم در ارتقای سطح خدمات مدیریت روستایی محسوب می‌شود.

هاشمی با تأکید بر اجرای برنامه‌های دهه فجر با محوریت مساجد افزود: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه جهاد تبیین، برنامه‌های این ایام در سطح روستاها و دهستان‌ها با حضور مردم در مساجد برگزار شد و عملکرد نظام و دولت برای مردم تشریح شد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به پروژه‌های عمرانی افتتاح‌شده افزود: طرح‌های آسفالت و زیرسازی معابر روستایی با اعتباری بالغ بر ۷۴۴ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: در همین ایام نیز یک هزار و ۴۷ واحد مسکونی روستایی به متقاضیان واگذار خواهد شد و ۵۷ پروژه طرح هادی روستایی با اعتباری بالغ بر ۹۶۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می رسد.

هاشمی به اقدامات انجام‌شده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۸۹ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان به شبکه متصل شده و عملیات اجرایی حدود ۸۲۰ مگاوات دیگر نیز آغاز شده است که با اولویت شرکت‌های تعاونی اجرا می‌شود.

وی افزود: تاکنون ۱۷ شرکت تعاونی در حوزه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان فعال شده‌اند که می‌تواند منبع درآمد پایدار برای مناطق روستایی باشد.

استاندار خراسان جنوبی همچنین به پیشرفت طرح‌های حوزه عدالت آموزشی اشاره کرد و گفت: پروژه‌های آموزشی حتی در دورترین مناطق مرزی استان نیز به بهره‌برداری رسیده و روند توسعه زیرساخت‌های آموزشی ادامه دارد.