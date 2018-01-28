اشتباهی را تکرار نمی کنم و هیچ تصمیمی را با عجله نمی گیرم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمدزاهدی استاندار قزوین به مناسبت دهه مبارک فجر روز یکشنبه درجمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان ضمن تشریح بخشی از دستاوردهای انقلاب اسلامی اظهارداشت:در شرایطی که جهان غرب و شرق با راه انداختن انقلابهایی که متعلق به گروه خاصی بود در یک حرکت معنوی با هدایت رهبری دور اندیش انقلابی شکل گرفت که به دلیل حضور همه گروهها و اقشار در آن انقلابی بی نظیر رخ داد و امروز در جهان تاثیرگذار بوده است.

وی اضافه کرد: امروز مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است که توانسته برای دیگر کشورها نیز الگویی عملی باشد و امید دیگر ملل را نیز برای رهایی از یوغ استبداد و ظلم و ستم تقویت کند.

زاهدی تصریح کرد: برق رسانی به روستاها در ابتدای انقلاب از ۷۲ روستا به ۸۲۹ روستا و پوشش شبکه فاضلاب روستایی از ۱۲ درصد به ۹۶ درصد رسیده است.

استاندار بیان کرد: تولید گوشت قرمز از ۱۱ هزارتن به ۷۰ هزار تن و ظرفیت مرغداری و طیور از دو میلیون و ۵۵۰ هزار قطعه به ۱۰ میلیون قطعه رسیده و ۱۰ برابر شده است.

وی اظهارداشت: در بخش شیلات میزان تولید سالانه به ۳۵۰۰ تن و تولید شیر از ۷۲ هزار تن به یک میلیون و۵۰۰ هزار تن افزایش یافته است.

افزایش ساخت بزرگراه و آزادراه در استان قزوین

زاهدی در ادامه به دستاوردهای راهسازی در استان اشاره کرد و گفت: در قزوین میزان آزاد راهها به ۳۱۴ کیلومتر و آزادراه به ۲۱۸ کیلومتر رسیده و راههای روستایی از دو هزار کیلومتر به ۵۸۰۰ کیلومتر افزایش یافته که ۲۵۰۰ کیلومتر آنها آسفالت شده است.

وی بیان کرد: صدور ۵۷ هزار سند مسکن روستایی در بخش صنعت هم تعداد پروانه بهره برداری از ۷۵ فقره به ۱۷ هزار و ۷۰۰ فقره رسیده که ۶۸ میلیارد تومان در این بخش سرمایه گذاری شده است.

استاندار یادآورشد: با صدور ۱۶۲۱ فقره پروانه بهره برداری و ایجاد ۲۰ شهرک و ناحیه صنعتی زمینه اشتغال ۱۵۶ هزار نفر در صنعت استان فراهم شده است.

وی بیان کرد: تولید گندم از ۱۶۰ هزار تن ابتدای انقلاب به ۲۵۰ هزار تن و تولیدات کشاورزی ۴ برابر شده است.

زاهدی اظهارداشت: میزان امید به زندگی از ۵۴ سال به ۷۵ سال افزایش یافته و تعداد تخت های بیمارستانی هم سه برابر شده و احداث دو بیمارستان با ظرفیت ۱۷۰۰ تخت در قزوین در دست مطالعه و اجراست.

وی از کاهش ۹۴ درصدی میزان مرگ و میر نوزادان و ۹۶ درصدی کودکان در دوران پس از انقلاب هم خبرداد و گفت: میزان باسوادی در شهرها ۹۴ درصد و روستاها به ۸۵ درصد رسیده وفضای ورزشی نیز در استان ۳۵ برابر شده است.

استاندار اضافه کرد: در بخش گردشگری هم مراکز اقامتی از ۱۲ مورد در ابتدای انقلاب به ۲۹۰ واحد در سال جاری رسیده است.

افتتاح ۱۰۶۹ پروژه دهه فجر

وی در ادامه گفت: در ایام دهه فجر ۱۰۶۹ پروژه با ۱۰۴۰ میلیارد تومان افتتاح شده و زمینه اشتغالزایی ۲۵۴۴ نفر در استان فراهم خواهد شد.

زاهدی گفت: همچنین ۱۰۸۰ واحد مسکونی شهری و روستایی در این دهه به بهره برداری می رسد که در مجموع ۶۴۳ پروژه دولتی، ۱۱۷ پروژه بخش خصوصی و ۳۰۹ پروژه مشارکتی در دهه فجر افتتاح می شود.

با عجله تصمیم نمی گیرم

استاندار قزوین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص ارزیابی خود از عملکرد مدیران استان اظهارداشت: البته ارزیابی من صد در صدی نیست و همه مدیران نمره قابل قبولی نمی گیرند و در آینده تغییر و تحول خواهیم داشت.

وی بیان کرد:روش من این است که باعجله تصمیم نمی گیرم و باید به یک ارزیابی درست برسم تاهرکس که انتخاب می شود بهترین باشد.

زاهدی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص تدبیر برای مشکلات پیش روی استان از جمله کم آبی و بحران کارگری اظهارداشت: با تشکیل ستاد احیاء دشت قزوین تلاش می کنیم با استفاده از همه ظرفیت های داخل استانی و خارج استان نگذاریم مشکلات کم آبی به یک بحران زیست محیطی تبدیل شود.

وی گفت: باید مصرف آب کنترل شود و نوع کشت هم تغییر کند و آبیاری مدرن با سرعت توسعه یابد و در این مسیر توسعه کشت گلخانه ای نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

استاندار تصریح کرد: سندآمایش سرزمین مسیر آینده ما را تعیین می کند تا توسعه صنعت و کشاورزی بر اساس استراتژی صورت گیرد تا دچار مشکل نشویم.

وی در خصوص بودجه استان هم گفت: در سرجمع بودجه شاهد کاهش نیستیم و بر اساس شاخص های تعریف شده از جمله جمعیت، توسعه یافتگی شرایط بدی نداریم.

زیرساخت گردشگری ضعیف است

استاندار در ادامه بیان کرد: در حوزه گردشگری از زیرساختهای مناسب برخوردار نیستیم و ظرفیت اقامتی خوبی ایجاد نکرده ایم که باید این نقیصه برطرف شود.

زاهدی گفت: آنچه درگذشته رخ داده اگرقابل اصلاح باشد آن را انجام می دهیم اما برای آینده دقت بیشتری خواهیم کرد تا اشتباهات گذشته تکرار نشود.

مدیران موظف به پاسخگویی به رسانه ها هستند

استاندار در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص پاسخگو نبودن برخی مدیران به خبرنگاران گفت: مدیران موظفند به مطالبات خبرنگاران و مردم پاسخ دهند و اگر مدیری ارتباط مناسبی با رسانه ها نداشته باشد تذکر می دهیم.

وی اضافه کرد: از صنایع کم آب بر و سازگار با محیط زیست حمایت می کنیم و برای تکمیل تالار شهر قزوین آماده واگذاری این پروژه به بخش خصوصی هستیم.

تغییر مدیر امور اراضی استان با درخواست شخصی بوده است

زاهدی در خصوص تغییر مدیر امور اراضی استان هم اظهارداشت: این مدیر از چند ماه قبل در صدد رفتن به تهران بود و ما نظری نداشتیم و رئیس سازمان جهاد هم با تغییر مدیر موافق نبود اما چون خود مدیر درخواست جابجایی داشت ما مخالفت نکردیم.

وی در خصوص دریافت حق جلسه چند میلیون تومانی از سوی یکی از مدیران گفت: این موضوع در دست بررسی است و نتایج آن به رسانه ها اعلام می شود.