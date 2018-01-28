رویکرد دولت توجه جدی به مناطق روستایی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که روز یکشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: توجه به مناطق روستایی در برنامه های دولت تدبیر و امید کاملا برجسته و پر رنگ است و این سیاست موجب تحول در این مناطق می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین افزود: امسال اعتبارات طرح های دهیاری ها و پروژه های روستایی ۱۰۴ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته افزایش خوبی داشته است.

فرخزاد یادآورشد: رویکرد دولت توسعه مناطق روستایی است و به منظور اجرای طرح های اقتصادی در این مناطق از استان بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت می شود.

وی در خصوص گران بودن هزینه اجاره مسکن در قزوین تصریح کرد: به دلیل نزدیکی به تهران شهر قزوین هم در ردیف شهرهای گران از نظر خرید و اجاره مسکن است که این موضوع متاثر از عوامل مختلفی است که باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

۹۰ درصد سوخت نیروگاه شهید رجایی به گاز تبدیل شده است

فرخزاد در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص وضعیت آلودگی نیروگاه شهید رجایی اظهارداشت: با پیگیری های انجام شده خوشبختانه در خصوص تغییر سوخت این نیروگاه ازمازوت به گاز اقدامات موثری صورت گرفته و در حال حاضر ۹۵ درصد ایام سال سوخت این نیروگاه از گاز طبیعی استفاده می کند و فقط در برخی از روزهای سرد سال از مازوت استفاده می شود.

وی با اشاره به واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی افزود: با توجه به محدودیت منابع مالی دولت رویکرد ما استفاده از بخش خصوصی است و در این راستا از کسانی که آمادگی تکمیل طرح های نیمه تمام را داشته باشند استقبال می کنیم.

فرخزاد بیان کرد: قزوین در این زمینه در سال گذشته رتبه اول کشوری را کسب کرد و تلاش میکنیم واگذاری پروژه های نیمه تمام بویژه طرح های ورزشی به بخش خصوصی برای تکمیل و بهره برداری باسرعت بیشتری صورت گیرد.