۴۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر و روستایی قزوین اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: نرخ بیکاری استان ۱۱.۱ درصد و کشوری ۱۱.۷ درصد است که قزوین حدود ۶ دهم درصد از کشور پایین تر است.

وی افزود: هدف گذاری امسال در استان ایجاد ۲۰ هزار فرصت شغلی بود که تاپایان دیماه حدود ۸۱ درصد آن محقق شده است.

۹ هزار بیمه شده جدید در استان

معاون اقتصادی استانداری قزوین تصریح کرد: از اشتغال ایجاد شده تعداد ۹ هزار نفر برای اولین بار در سامانه تامین اجتماعی ثبت نام کرده اند و بیمه شده جدید محسوب می شوند.

وی افزود:حدود ۲۳ دستگاه مسئولیت دارند در ایجاد اشتغال در استان همکاری کنند و بر اساس سند اشتغال برای ایجاد تحرک بیشتر از سوی دولت دو بسته حمایتی تدوین و ابلاغ شده است.

حبیبی گفت: برای رونق تولید و اشتغال طرحهای اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی در کشور و استان پیش بینی شده تا بتوانیم در این عرصه نیز از اعتبارات تعیین شده برای کاهش بیکاری استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: برای اجرای این دوطرح در مجموع ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی پیش بینی شده که با استفاده از این منابع بیش از هشت هزار شغل ایجاد خواهد شد.

معاون اقتصادی استانداری قزوین یادآورشد: در بخش تسهیلات ازدواج نیز از ابتدای امسال تا پایان دیماه مبلغ ۱۵۶ میلیارد تومان تسهیلات به تعداد ۱۵ هزار و ۶۷۲ فقره پرونده به متقاضیان پرداخت شده است.

وی اضافه کرد:مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای استان در زمینه تسهیلات ازدواج ۱۹۶ میلیارد تومان است و در حال حاضر هیچ متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج در استان در نوبت بانکها نداریم.

حبیبی تصریح کرد: صادرات از مهمترین شاخص های اقتصادی کشور و استان است و در سال جاری حجم صادارت استان از گمرگ استان ۴۵۹ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه ۳۴ درصد افزایش نشان می دهد.

حبیبی اضافه کرد: ارزش صادرات استان با سایر گمرکات کشور حدود ۶۰۰ میلیون دلار است که امیدواریم بتوانیم به سیاست گذاری صادراتی استان که ۸۰۰ میلیون دلار تا یک میلیارد دلار دست یابیم.

وی با اشاره به وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی در استان گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۴۵۷ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب صورت گرفته است.

حبیبی یادآورشد: ۷۵ درصد این سرمایه گذاری بعد از برجام محقق شده و قزوین در این زمینه رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی اظهارداشت: تاکنون ۲۹ پروژه سرمایه گذاری خارجی در استان توسط ۱۸ کشور خارجی انجام شده که چهار هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی ایجاد کرده است.

معاون اقتصادی استانداری قزوین بیان کرد: همچنین ۲۳ پروژه خارجی در استان در حال اجراست.