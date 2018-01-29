۱۵۳۰ هکتار باغ مازاد در شهرستان اهر وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل عطازاده دوشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اهر با اشاره به اینکه با تلاش قضات دستگاه قضایی بالغ بر یکهزار پرونده تخلفاتی در زمینه آب رسیدگی و منجر به صدور رأی شده است، گفت: خوشبختانه همه در خصوص منابع آبی شهرستان اهر آگاهی لازم را دارند و میتوان گفت که مدیریت منابع آب هم مسئولین و هم مردم میتوانند نقشی ایفاء کنند چرا که الآن بیش از گذشته لازم است تا مردم در مصرف آب صرفهجویی کنند.
وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع آبی در سال جاری و پیشبینیهای سال آتی مقرر شده بود تا از توسعه باغات در حاشیه رودخانهها، سواحل و پایاب سد ستارخان جلوگیری شود و ضمن اینکه میبایست از کشت محصولات کشاورزی پرمصرف نیز ممانعت شود.
مدیر امور آب شهرستان اهر بابیان اینکه از سالهای اخیر خشکسالی را تجربه کردهایم و امسال خشکسالی در اهر به شدیدترین وضع رسیده است، افزود: هر بار که احساس میکردیم نیاز است تا کشاورزان از کشت محصولات پرمصرف آب پرهیز کنند با صدور اطلاعیههای مشترک این امر را به کشاورزان اطلاع میدادیم این در حالی است که گاه هزینه و زحمت و منابع آبی که برای محصول کشاورزی میشود متناسب با بهرهوری با آن نیست.
عطازاده گفت: مشکل ما فقط امروز نیست که بگوییم منابع آب شهرستان اهر کم است و باید تدابیر لازم اتخاذ گردد بلکه مشکلات اساسی ما به سالهای دور باز میگردد بهطوری که مردم اراضی کشاورزی را به باغات تغییر دادند و ما نتوانستیم به لحاظ شرایط سیاسی و اجتماعی و محدودیتها از این امر جلوگیری کنیم و اکنون نیز حدود یک هزار و ۵۳۰ هکتار باغ مازاد در شهرستان اهر داریم این باغات بسیار بیشتر از آن چیزی است که در طراحی پایاب سد ستارخان قید شده بود.
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