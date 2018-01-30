فیلمبردار ایرانی از حضور فیلمش در اسکار گفت/ قصه «کودک خاموش»

علی فراهانی فیلمبردار سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فیلم کوتاه لایو اکشن «کودک خاموش» که نامزد دریافت اسکار ۲۰۱۸ شده است، بیان کرد: فیلم «کودک خاموش» The Silent Child محصول کشور انگلستان به کارگردانی کریس اوورتون و تهیه کنندگی رِبکا هریس، دَنی اومردون و جولی فوی و به نویسندگی ریچل شنتون است.

وی افزود: من از سال ۲۰۱۵ در زمینه فیلمبرداری فیم های کوتاه و تبلیغاتی با کمپانی Slick Films همکاری می کنم که در همین مسیر بعد از کار در یک مستند تحقیقاتی در مورد افراد ناشنوا و فاقد قدرت تکلم در کشور انگستان، پیشنهاد همکاری در این فیلم کوتاه به من شد.

فراهانی درباره حضور این فیلم در رقابت اسکار بیان کرد: حضور فیلم در اسکار باعث می شود توجه مخاطبان به موضوع فیلم افزایش پیدا کند و به همین دلیل معتقدم فیلم «کودک خاموش» زمینه به وجود آوردن فرصت جدید در نوع برخورد جوامع با افراد ناشنوا و فاقد قدرت تکلم را دارد.

این فیلمبردار ایرانی ساکن خارج از کشور اظهار کرد: بر اساس روایت فیلم، ناشنوایی و نداشتن قدرت تکلم یک ناتوانی جسمی نیست و این پیام را دارد که با فراهم کردن امکانات آموزش صحیح برای افرادی با این شرایط و با آگاهی رساندن درست به جامعه و خانواده ها در مواجهه با این موضوع می توان به جای طرد کردن این افراد فرصت مناسب برای ورود به جامعه را برای آنها فراهم کرد.

فراهانی عنوان کرد: فیلم «کودک خاموش» به لحاظ فنی و ساختار از جمله فیلم هایی است که با هزینه پایین ساخته شده، ولی تلاش گروه در تمام مراحل ساخت بر این بوده است تا یک فیلم با استانداردهای بالا ساخته شود.

وی اظهار کرد: در زمینه فیلمبرداری «کودک خاموش» با توجه به امکانات و چالش هایی که وجود داشت تمام تلاش من در انتخاب درست شات ها، استفاده درست و تاثیرگذار از نور، رنگ و حرکت دوربین برای به وجود آوردن تصویری قصه گو و همسو با داستان بود. در نتیجه می توان با توجه به تمام موارد فوق و موفقیت هایی که این فیلم به دست آورده است «کودک خاموش» را در تمام زمینه ها موفق دانست و امیدوار بود که در اسکار امسال هم مورد توجه قرار بگیرد.

فراهانی در پایان با اشاره به فعالیت های جدیدش گفت: در حال حاضر مشغول انجام پیش تولید فیلم سینمایی «Dead Man Walking» به کارگردانی ریچارد تیلور هستیم که تا اوایل ماه فوریه در لندن وارد مرحله فیلمبرداری می شود. این فیلم قصه ای گنگستری را دنبال می کند که در سال ۱۹۶۶ اتفاق افتاده است البته به طور همزمان در حال فیلمبرداری فیلم کوتاه «A Glimpse» به کارگردانی تام تِرنِر و تهیه کنندگی رِبکا هریس هستم که یک فیلم عاشقانه است.