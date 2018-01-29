مغزتان را شاداب تر نگه دارید/ راه های پیشگیری از دمانس

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا دانشمند در خصوص اختلالات شناختی افراد گفت: بخش عمده ای از اختلالات شناختی ناشی از مصرف الکل شاید به دلیل اثر مستقیم خود الکل نباشد و از اختلالات تغذیه ای و متابولیک و کمبود بعضی از ویتامین ها شکل بگیرد. بنابراین پرهیز از یک برنامه غذایی نادرست و سیگار و الکل شاید اولین و مهم ترین قدم باشد.

وی یکی از علل دمانس را بیماری های عروقی مغز دانست و افزود: تشخیص و درمان به موقع بیماری های طبی می تواند کمک کننده باشد تا افراد به دمانس مبتلا نشوند. البته از روش های توانمندسازی مغزی نیز باید استفاده شود. معمولا داروها و مواد شیمیایی، نقش بسیار موثری ندارند و می توان با انجام فعالیت های ذهنی مثل نقاشی و حل جدول و .... مغز را شاداب تر نگه داشت.

دانشمند با بیان اینکه فرد به دلیل اضطراب نمی تواند وقایع را ثبت و یادآوری کند، ادامه داد: در بیماران افسرده درجاتی از اختلالات در حافظه را مشاهده شود. همانطور که می دانید وقایع در مراحل مختلفی طی می شوند تا به ذهن ما سپرده شوند. بنابراین، ما اول باید آن وقایع را حس و بعد ثبت و ذخیره کنیم تا به موقع بتوانیم از این ذخایر استفاده و آن ها را بازیابی کنیم. در هر یک از این مراحل، ممکن است فرد دچار اختلال شود.

وی در ادامه تصریح کرد: یکی از مشکلات شایع این است که افراد در مرحله ثبت حافظه دچار مشکل می شوند. آنها به دلیل اضطراب یا افسردگی یا به دلیل مشغله زیاد، نمی توانند توجه کافی و تمرکز داشته باشند. بنابراین هر اختلالی در حافظه کوتاه مدت، مترادف با دمانس نیست، به ویژه اگر فراگیر و طولانی مدت نباشد حتما باید به دلایل دیگر توجه کنیم.

همچنین افزود: در خیلی از اوقات در کسانی که اختلالات اضطرابی یا افسردگی دارند یا دارو مصرف می کنند درجه شکایتی که از حافظه و تمرکز خود می کنند با آن چیزی که در تست های معمول ممکن است ثبت و دیده شود مقداری متفاوت است. یعنی بر اساس آن اضطراب و افسردگی که دارند ممکن است قوای ذهنی و شناختی خود را پایین تر از آن چیزی که هست تصور کنند .

وی ارزیابی جدی و دقیق از وضعیت فرد را اولین قدم دانست و گفت: فرد مبتلا حتما به پزشک مراجعه کند. شاید حتی یک ارزیابی آزمایشگاهی از لحاظ کمبود ویتامین ها هم بتواند تشخیص را ممکن سازد؛ اما نباید فراموش کنیم که حافظه، عین قوای جسمی نیاز به ورزش دارد.

این روانپزشک در گفتگو با رادیو سلامت، با بیان اینکه وقتی از ذهن هیچ استفاده ای نشود و فعالیت ذهنی صورت نگیرد حافظه کند می شود، اظهارداشت: یکی از ابزارهای قوی شدن حافظه و پیشگیری از زوال عقل، کار کشیدن از حافظه مانند حل جدول و مطالعه یا هر فعالیت ذهنی دیگر است.