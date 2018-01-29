۵ اصلاح مهم بودجه در کمیسیون تلفیق/ احتمال بررسی در جلسه چهارشنبه

بهروز نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اصلاحات لایحه بودجه پس از رد کلیات در صحن علنی در کمیسیون تلفیق گفت: اوراق مالی در بخش غیردولتی ۲۵ هزار میلیارد و در بخش دولتی هزار میلیارد در لایحه دولت در نظر گرفته شده بود. در کمیسیون تلفیق این رقم به ۴۷ هزار میلیارد افزایش یافته بود که با اصلاح لایحه بودجه پس از رد کلیات به ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد کاهش یافت.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه ها در گزارش کمیسیون تلفیق ۸۷ هزار میلیارد بود که پس از اصلاح به ۹۹ هزار میلیارد افزایش یافت.

وی گفت: پرداخت نقدی یارانه ها نیز در کمیسیون تلفیق ۲۳ هزار میلیارد تصویب شده بود که پس از اصلاح مجدد لایحه بودجه به ۳۰ هزار میلیارد افزایش یافت. بنابراین تعداد افرادی که به آنها یارانه پرداخت خواهد شد افزایش می یابد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: اعتبارات مربوط به تهاتر تامین اجتماعی با دولت در کمیسیون تلفیق ۳۰ هزار میلیارد تصویب شده که با اصلاح لایحه بودجه به ۵۰ هزار میلیارد افزایش یافت.

نمعتی گفت: رقم اختصاص یافته به بازنشستگان جهت یکسان سازی حقوق در لایحه دولت یکهزار میلیارد بود که در کمیسیون تلفیق به ۲ هزار میلیارد افزایش یافت که پس از رد کلیات بودجه و اصلاح مجدد در کمیسیون تلفیق به ۳ تا ۴ هزار میلیارد افزایش یافت.

وی همچنین اظهار داشت: احتمالا رسیدگی به کلیات بودجه ۹۷ روز چهارشنبه هفته جاری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.