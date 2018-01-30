بهره برداری از ۱۱۰ پروژه به مناسبت دهه فجر در قهجاورستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صادقین پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: ۱۱۰ پروژه در حوزه عمرانی، فرهنگی و خدماتی به مناسبت ایام الله دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

وی بیان داشت: قهجاورستان با اینکه در نزدیکی کلانشهر اصفهان قرار دارد و از موقعیت سوق الجیشی خوبی برخوردار است اما بسیار ناشناخته است و به دلیل تشابه اسمی که با قهدریجان شهرستان فلاورجان دارد عمدتا با این شهر اشتباه گرفته می شود.

شهردار قهجاورستان با اعلام اینکه از سال ۸۷، قهجاورستان تبدیل به شهر شد، ادامه داد: قهجاورستان به دلیل مجاورت با فرودگاه اصفهان مکان مناسبی برای اسکان مسافرانی خواهد بود که به دلایل مختلف از جمله وضعیت جوی هوا، مجبور به اسکان اضطراری و اقامت موقت در اصفهان خواهند بود که قهجاورستان در این حوزه می تواند به خوبی وارد شود.

وی با اشاره به اینکه آمادگی داریم از سرمایه گذارانی که بتوانند در حوزه گردشگری در قهجاورستان سرمایه گذاری کنند، استقبال و زمینه را فراهم کنیم، ادامه داد: قهجاورستان ظرفیت بالایی در حوزه گردشگری دارد.

صادقین با اعلام اینکه شرکت برق شهرستان وعده داده است تا در حوزه روشنایی قهجاورستان ورود جدی پیدا کند، اعلام کرد: قهجاورستان رو به پیشرفت است و تلاش های زیادی برای آسفالت و همچنین فاضلاب کشی برای مسکن مهر صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه به منظور درآمد پایدار در حوزه شهری نیازمند حضور بخش خصوصی هستیم، گفت: برای پیشرفت شهر نیازمند همیاری و همکاری بخش‌های مختلف به ویژه سرمایه داران بخش خصوصی هستیم.

شهردار قهجاورستان خواستار آزادسازی فلکه شش راه تاکانال آب جاده قهجاورستان شد و اضافه کرد: در این راستا نیاز به همکاری جدی شهرداری مرکزی و شهرداری منطقه ۱۰ داریم.

وی به سرانه کم فضای سبز و سرانه ورزشی در شهرستان فلاورجان خبر داد و گفت: اگر امروز با آسیب های اجتماعی متعدد و بسیاری مواجهیم به خاطر کم بودن فضای هنری و ورزشی است.