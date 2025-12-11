به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد، شامگاه چهارشنبه در سفر میدانی به شهرستان فلاورجان از چند طرح عمرانی، خدماتی و درمانی شهر قهدریجان که مجموع اعتبار آن‌ها به بیش از نیم‌همت می‌رسد، بازدید کرد. در این برنامه، فرماندار فلاورجان، اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار قهدریجان و جمعی از مسئولان و معتمدین محلی استاندار را همراهی می‌کردند.

حضور پرشور مردم، معتمدین، فعالان اجتماعی و نمایندگان اقشار مختلف در مسیر بازدیدها فضای متفاوتی به این سفر بخشید؛ به گونه‌ای که استاندار در گفتگوهای چهره‌به‌چهره با شهروندان، در جریان مستقیم دغدغه‌ها، مطالبات و اولویت‌های جامعه محلی، به‌ویژه کشاورزان زحمتکش منطقه قرار گرفت.

در ادامه این برنامه، ساختمان جدید مرکز اورژانس ۱۱۵ قهدریجان افتتاح شد و استاندار از پروژه‌های در حال ساخت شامل مرکز دیالیز، مرکز انتقال خون، ساختمان جدید شهرداری و چند طرح شهری دیگر بازدید کرد. دستگاه‌های اجرایی نیز طی گزارشی، جزئیات پیشرفت فیزیکی و زمان‌بندی تکمیل این پروژه‌ها را ارائه دادند.

جمالی‌نژاد در جمع مردم و مدیران محلی، با اشاره به ضرورت هم‌افزایی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: انتظار داریم پروژه‌های اولویت‌دار قهدریجان با سرعت بیشتری تکمیل شود. مردم این شهر شایسته دریافت خدماتی متناسب با نیازهای واقعی خود هستند.

وی همچنین با قدردانی از همراهی و مشارکت مردم و معتمدین محلی افزود: مطالبات جامعه محلی، شاخص مهمی در تصمیم‌گیری‌های مدیریت استان است و این روحیه مطالبه‌گری و مشارکت مردمی، مسیر توسعه قهدریجان را هموارتر خواهد کرد.

استاندار اصفهان در پایان این بازدید، دستگاه‌های مسئول را موظف کرد زمان‌بندی دقیق و به‌روزشده‌ای برای تکمیل پروژه‌های اصلی شهر ارائه دهند و گزارش روند پیشرفت طرح‌ها را به صورت مستمر در اختیار مدیریت ارشد استان قرار دهند.

