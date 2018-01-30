به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نامورمطلق در مراسم اختتامیه دومین جشنواره فجر صنایع دستی که امروز دهم بهمن ماه در خانه هنرمندان برگزار شد گفت: جشنواره صنایع دستی با ایده آلِ ما فاصله دارد اما گام ها در حال برداشتن است. هنرهای اصیل این مملکت آخرین جشنواره را به خود اختصاص داده است. این جشنواره یک سرمایه معنوی است که در اختیار تئاتر، سینما، موسیقی و هنرهای تجسمی بود و ما آن را نداشتیم و جشنواره صنایع دستی یکی از دستاوردهای دولت یازدهم است.

بهمن نامور مطلق ادامه داد: ما نیز می خواهیم از سهمی که انقلاب برای ما گذاشته است بهره ببریم. این جشنواره به ما فرصت می دهد تا سلیقه شناسی کنیم، موقعیت و فرصت تازه برای الگو سازی است. زمانی که از کاری تقدیر می کنیم و برجسته می شود به معنای آن است که آن کار الگوی خوبی است.

او با بیان اینکه جشنواره های فجر معدل کار یک ساله هنر هستند و یک رشته را در معرض نمایش و نقد می گذارند، افزود: ما در جشنواره صنایع دستی شاهد همنشینی سنت و معاصر، اصالت و خلاقیت هستیم. هنر آمده که تکرار را بزداید و ملالت را از زندگی ما خارج کند و از این بابت قدردان هنرمندان باشیم.

معاون صنایع دستی همچنین به گزارش یک ساله معاونت صنایع دستی اشاره کرد و گفت: ما در عرصه جهانی رتبه نخست شهرهای جهانی را از آن خود کردیم. نخستین روستای صنایع دستی جهانی را ثبت کردیم. صادرات ما رشد بی وقفه داشته است و در ٩ ماه گذشته شاهد رشد ٧٠ درصدی صادرات بودیم و برای ٤٠ هزار نَفَر با سرمایه های خودمان اشتغالزایی کنیم و این بالاتر از انتظاراتی بود که برنامه و بودجه از ما خواسته بود.

نامور مطلق بیان کرد: بیش از ١٢٠٠ میلیارد تومان برای فرش و صنایع دستی بودجه گرفتیم همچنین شاهد رشد بازرگانی داخلی حداقل ٣٤ درصد نسبت به سال قبل هستیم گرچه با توجه به رکود جامعه این آمار ایده آلِ ما نیست. در حال حاضر ما بزرگترین سایت خاورمیانه را داریم. راه اندازی خانه‌های دانش بنیان و راه اندازی گالری‌های ملی صنایع دستی از دیگر اقدامات ما در این حوزه بوده است. با سالروز دهه فجر نمایشگاه موزه ای صنایع دستی هم در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افتتاح می شود.

معاونت صنایع دستی اعلام کرد: با نهایی و اجرایی شدن طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی وارد عصر تازه ای از این حوزه می شویم.