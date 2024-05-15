نماهنگ کاکوی امام رضا (ع) منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نماهنگ کاکوی امام رضا (ع) در سالروز گرامیداشت امین ولایت، احمد ابن موسی شاهچراغ (ع) منتشر شد که نویسنده و کارگردان این نماهنگ، امید مدحج، خواننده آن محمد حسین رنجبری و تهیه کنندهاش سید محمد میلاد دانشور است که بر اساس شعر محمد حسن عرفان منش تهیه شده و ایدهپرداز آن محمد دستبسته، مدیر تولید آن ایمان محتشم و کتیبهنگارش سعید کریمی است و عبدالحمید زارع و محمد طاها یعقوبی در آن بازی کردهاند.
مجری طرح کاکوی امام رضا (ع) موسسه فرهنگی هنری هاتف است و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در استودیو مأوا ساخته شده است.
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