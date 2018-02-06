آمریکا ۱۵۹ هواپیمای نظامی در اختیار افغانستان قرار می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، مقامات وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کردند که آمریکا وعده داده است تا سال ۲۰۲۰ میلادی، ۱۵۹ هواپیمای نظامی را در اختیار نیروی هوایی افغانستان قرار دهد.

«دولت وزیری»، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که با تحویل این هواپیماها، نیروی هوایی این کشور روی پای خود خواهد ایستاد.

به گفته وی واشنگتن همچنین قرار است که چندین جنگنده بدون سرنشین را نیز در اختیار نیروی هوایی افغانستان قرار دهد.

وزیری افزود: هم اکنون یک پایگاه برای جنگنده های بدون سرنشین در «هلمند» و یک پایگاه دیگر در «مزارشریف» ایجاد شده‌ است. همچنین قرار است که مراکز دیگر در «قندهار»، «جلال آباد» و «هرات» نیز ایجاد شود.

لازم به ذکر است که این اقدامات در حالی صورت می گیرد که مقامات افغانستان همواره از آمریکا و جامعه جهانی خواسته‌اند که برای نبرد با تروریست ها و کاهش تلفات نیروهای امنیتی افغانستان، نیروی هوایی این کشور را تجهیز کنند.