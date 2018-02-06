مجید نظری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۵۰ هزار نفر در چهارمحال و بختیاری از آب شرب سالم بهره مند می شوند، اظهار داشت: به مناسبت دهه فجر پنج طرح آبرسانی در روستاهای چهارمحال و بختیاری بهره برداری می شود.

وی عنوان کرد: این طرح های آبرسانی زمینه بهره مندی ۲۲ روستا را از آب شرب سالم فراهم می کند.

طرح های آبرسانی با اعتبار ۲۱۰ میلیارد ریال اجرا شده است

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: این طرح های آبرسانی با اعتباری بیش از ۲۱۰ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: این طرح های آبرسانی در روستاهای شهرستان های اردل، کوهرنگ، لردگان و بروجن اجرا شده است.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: آبرسانی به روستاهای استان چهارمحال و بختیاری از مهمترین اقدامات دولت در استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.

وی تاکید کرد: خشکسالی و کاهش بارش ها موجب مشکلات مختلف در زمینه تامین آب برخی از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری شده است.