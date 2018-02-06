ابراهیم حاتمی کیا با هیچکس شوخی ندارد/ او در فیلمسازی امضا دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید راد بازیگر سینمای سالهای دور که پیش از این در فیلم سینمایی «چ» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا حضور داشت درباره ویژگی های سینمای ابراهیم حاتمیکیا و تاثیر وی و فیلم هایش بر سینمای ایران گفت: حاتمیکیا سینماگری باتجربه و حرفه ای و سینمای او ناب، مستقل، با اصول و به دور از جریان های مرسوم است. به نظر من اصلی که در سینمای این فیلمساز بسیار مشهود است، راستگویی او است و وقتی امضای حاتمیکیا پای یک فیلم می آید همه ما منتظر اثری قدرتمند هستیم.
وی با بیان اینکه صداقت کاری حاتمیکیا را در فیلم سینمایی «چ» شاهد بوده است، اظهار کرد: حاتمیکیا تلاش داشته است که در انواع فیلم های دفاع مقدسی فضای جدیدی را رقم بزند و صرفا مبتنی بر تیراندازی و اکشن نماند که در این راه موفق هم بوده است.
راد جریان سازی در سینما را تاثیرگذاری بر مسایل اجتماعی و سیاسی دانست و تاکید کرد: یکی از ویژگیهای بارز سینمای حاتمیکیا، شخصیتسازی است مثل حاج کاظم در «آژانس شیشه ای» که نمونه ای از رزمندگان در جبهههای جنگ را به نمایش می گذارد.
وی در توضیح بیشتر ویژگیهای سینمای حاتمیکیا گفت: این فیلمساز فرم را خوب می شناسد که به نظر من این شناخت برای یک فیلمساز بسیار مهم است. برخی فیلمهای حاتمیکیا مختص به یک دوره اکران است که با سروصدا و تبلیغات به سینماها میآید و وقتی از اکران خارج می شود، زمانش تمام می شود یعنی مصرف روز دارند اما خیلی تاثیر از فیلم هایش میماند و تاریخ مصرف ندارند.
بازیگر فیلم سینمایی «چ» بیان کرد: من بیشتر فیلم های او را دیدهام و فکر می کنم می تواند انتخاب بازیگران بهتری داشته باشد ولی درنهایت حاتمیکیا یک رهبر ارکستر خوب برای بازیگران فیلمش است و از بازیگران بازی خوب میگیرد.
وی با بیان اینکه «به رنگ ارغوان» حاتمیکیا را دوست دارد، عنوان کرد: لیاقت های فردی حاتمیکیا است که او را با ۱۵ فیلمی که ساخته، ماندگار کرده است و این فیلم ها در زمان خودشان خیلی مورد توجه بوده اند.
راد «حاتمیکیا» را دارای شخصیتی آرام و با اعتماد به نفس بالا دانست که با مشخصات خودش فیلم می سازد و با ذکر خاطرهای از حضورش در فیلم «چ» توضیح داد: زمانی که در پروژه «چ» بودم با یکی از بازیگران در پاوه درباره بازیگری بحث میکردیم و من گفتم بازیگر باهوش کسی است که خودش را در شرایطی که مورد پسند کارگردان است، قرار دهد که بازیگر توسط کارگردان فرم بگیرد؛ موردی که الان در سینمای ایران اصلاً وجود ندارد و خیلی کم به آن توجه می شود چون فیلمسازان با بازیگران خاص میخواهند فیلم هایی تهیه کنند که مصرف اکران داشته باشد و به جریان دیگری فکر نمیکنند.
وی افزود: بازیگران سینمای ایران متاسفانه بعد از ایفای نقش در دو، سه فیلم فکر میکنند همه چیز را میدانند و وجود این کارگردانها هم نمیتواند به آنها چیزی یاد دهد ولی من فکر می کنم وقتی حاتمیکیا دوست دارد بازیگرش آنچه را که میخواهد مو به مو انجام دهد، حتما سیاستی در تفکرش است. اتفاقا من با اعتماد و شناختی که نسبت به کارگردان داشتم همان فرمی که مدنظر وی بود بازی کردم و بعد که سکانس فیلمبرداری شده را دیدم، متوجه شدم کار به صورت حرفهای جلو رفته است.
این بازیگر سینما در پایان گفت: حاتمیکیا خیلی حرفه ای کار می کند و فیلم های او اصولاً آثار مشکلی هستند. او تا زمانی که یک برداشت مورد دلخواهش نباشد دست برنمیدارد و شوخی هم ندارد. حاتمیکیا در تمرین ها تمام صحبت ها را با بازیگر انجام می دهد و هنگام فیلمبرداری آن چیزی را که مدنظر خودش است میگیرد.
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