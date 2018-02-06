  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۰۷

مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوا؛

مدارس استان تهران فردا تعطیل شد/ مادران شاغل مرخصی بگیرند

مدارس استان تهران فردا تعطیل شد/ مادران شاغل مرخصی بگیرند

وزارت آموزش و پروش اعلام کرد به دلیل تدوام آلودگی هوا، همه مدارس استان تهران به جز شهرستانهای پردیس، رودهن، دماوند و فیروزکوه، فردا چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه تعطیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت آموزش و پروش در اطلاعیه ای با اشاره به تصمیم جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا اعلام کرد: به دلیل تدوام آلودگی هوا، مدارس شهر تهران و شهرستانهای استان تهران به جز شهرستانهای پردیس، رودهن، دماوند و فیروزکوه در همه مقاطع فردا چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه تعطیل است. همچنین مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک هم تعطیل است.

همچنین براساس تصمیم کمیته اضطرار که با حضور استاندار و اعضای این کمیته برگزار شد، دستگاه ها موظفند با مرخصی بانوان باردار و مادرانی که فرزند آنها به خاطر تعطیلی در منزل هستند موافقت کنند.

بر همین اساس، فروش طرح ترافیک روزانه فردا ممنوع است و طرح زوج و فرد از درب منازل در تهران، ری و شمیرانات اعمال می شود. همچنین عدم فعالیت واحدهای صنعیتی آلاینده و عدم فعالیت عمرانی در سطح شهر تهران از دیگر مصوبات کمیته است.

کد مطلب 4221438

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مجیدسلیمی فر IR ۱۸:۲۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوب
    • حیدر محمدی IR ۱۸:۴۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      خوب است
    • سیما IR ۲۰:۱۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ولی اون دوشنبه هم باید دبیرستانیاتعطیل میشدننن
    • نرگس تمدن IR ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      میشه اگه 5شنبه هم تعطیله اعلام کنید؟ یک سری از مدارس 5 شنبه ها کلاس میگذارند
    • محمد IR ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      فراپنجشنبه هم تعطیل هست یانه لطفابگید
    • علی IR ۱۸:۳۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      وضع تعطیلی مدارس روز پنجشنبه چگونه است..

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها