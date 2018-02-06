مدارس استان تهران فردا تعطیل شد/ مادران شاغل مرخصی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت آموزش و پروش در اطلاعیه ای با اشاره به تصمیم جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا اعلام کرد: به دلیل تدوام آلودگی هوا، مدارس شهر تهران و شهرستانهای استان تهران به جز شهرستانهای پردیس، رودهن، دماوند و فیروزکوه در همه مقاطع فردا چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه تعطیل است. همچنین مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک هم تعطیل است.

همچنین براساس تصمیم کمیته اضطرار که با حضور استاندار و اعضای این کمیته برگزار شد، دستگاه ها موظفند با مرخصی بانوان باردار و مادرانی که فرزند آنها به خاطر تعطیلی در منزل هستند موافقت کنند.

بر همین اساس، فروش طرح ترافیک روزانه فردا ممنوع است و طرح زوج و فرد از درب منازل در تهران، ری و شمیرانات اعمال می شود. همچنین عدم فعالیت واحدهای صنعیتی آلاینده و عدم فعالیت عمرانی در سطح شهر تهران از دیگر مصوبات کمیته است.