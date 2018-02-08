مسئولین شهرستان دشتی با آرمانهای بلند شهدا تجدید میثاق کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دشتی عصر پنجشنبه در آئین غبار رویی گلزار شهدا شهر خورموج ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: شهدا با خدا معامله کردند و پاداش خود را از خدا می گیرند آنها نیاز به ما ندارند و این ما هستیم که به شهدا نیاز داریم.

وی با بیان اینکه جامعه امروز نیاز به شهدا دارند، افزود: شهدا جان خود را فدا کردند تا استقلال آزادی جمهوری اسلامی داشته باشیم.

نادری بیان کرد: در دهه فجر مسئولین بار دیگر با شهدای گرانقدر پیمان بستند که از این نظام الهی که برای پیروزی آن هزاران انسان پاک جان خود را فدا کردند حفاظت کنیم.

وی گفت: باید با تلاش، کار و جلب رضایت حداکثری مردم راه شهدا را ادامه دهیم.