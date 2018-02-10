فینال لیگ برتر بسکتبال به بازی آخر کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، از مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز شنبه دیدار چهارم میان دو تیم مهرام تهران و شهرداری تبریزدر تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد. در این دیدار تیم بسکتبال مهرام با نتیجه ۹۵ به ۸۶ مقابل حریف خود متحمل شکست شد. این در حالی است که مهرام روز گذشته در دیدار سوم که میزبانی آن را برعهده داشت صاحب برتری شده بود.

هفته گذشته نیز دیدار اول و دوم فینال به ترتیب با برتری مهرام و شهرداری تبریز به پایان رسیده بود. بدین ترتیب دو تیم مهرام و شهرداری در مرحله فینال لیگ بسکتبال با دو برد و دو باخت شرایط مساوی دارند. این مرحله از رقابت ها به صورت ۳ از ۵ برگزار می‌شود. بر این اساس برگزاری دیدار پنجم تعیین کننده قهرمان خواهد بود.

دیدار پنجم مهرام تهران و شهرداری تبریز در فینال لیگ بسکتبال روز سه شنبه برگزار می‌شود.