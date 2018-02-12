قدردانی استاندار بوشهر از حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم گراوند در پیامی خطاب به مردم بیان کرد: حضور ارزشمند و خردمندانه شما در راه پیمایی ۲۲ بهمن و آیین بزرگداشت سی و نهمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، تجلی دفاع از استقلال، آزادی و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.

در آستانه دهه پنجم پیروزی انقلاب اسلامی، تبلور اراده مردم عزیز ، نشانه‌ای آشکار بر همدلی و همبستگی مردم و بالندگی نظام و نویدبخش پیشرفت و توسعه استان بوشهر است.

اینجانب ضمن ابراز مراتب قدردانی و سپاس از حضور شایسته شما مردم بزرگوار در آیین‌های دهه مبارک فجر و به‌ ویژه راهپیمایی ۲۲ بهمن که مؤید فرمایش مقام معظم رهبری و «از آن بیست‌ودوّم بهمن‌های تماشایی بود»، توفیق همگان را در پیشرفت و تعالی روزافزون ایران اسلامی از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.