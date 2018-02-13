سوءبرداشت از حمله سایبری به سایتهای خبری

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله سایبری ۲۱ بهمن ماه به تعدادی از پورتال‌ها و وب‌سایت‌های خبری در کشور، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای با بررسی جوانب این اتفاق، جزئیات فنی آن را در گزارشی در این لینک اعلام کرد.

هم اکنون این مرکز درباره گزارش منتشر شده از نتایج بررسی‌های فنی درخصوص حمله سایبری به وب سایت ها و پورتال های خبری کشور، نکات جدیدی را اعلام کرده است.

۱. ضعف امنیتی مورد سوءاستفاده قرار گرفته توسط مهاجم به این سایت ها در لایه کاربردی وب و سامانه مدیریت محتوا (CMS) بوده و هیچ‌گونه آسیب‌پذیری و نقص امنیتی در مراکز داده‌ میزبان سایت‌های آسیب‌دیده مشاهده نشده است.

همچنین مورد ذکر شده درباره عدم همکاری مرکز داده تبیان، ناشی از ضعف در همکاری و تعامل بموقع برای حل مشکل بوده و ادعای نادرست بعضی از رسانه ها در این خصوص تکذیب می شود. خوشبختانه با برقراری ارتباط مناسب، این نقیصه نیز مرتفع شده است.

۲. در گزارش منتشر شده، یکی از ۵ آدرس IP‌ مهاجم متعلق به کشور بلغارستان بوده که به اشتباه به نام انگلستان ذکر شده است. این مورد در نسخه جدید گزارش نیز اصلاح شده است.

۳. در گزارش این مرکز صرفا به آدرس‌های IP مهاجم و کشورهای مالک آنها اشاره شده و هیچگونه اظهارنظری نسبت به هویت و ملیت فرد یا افراد بهره بردار از این آدرس‌ها جهت نفوذ به وب‌سایت‌ها صورت نگرفته است.

۴. در برخی از رسانه‌ها نام برخی از شرکت‌های تولید کننده CMS داخلی مطرح شده که فاقد صحت است. با بررسی‌های انجام شده آسیب‌پذیری مورد سوءاستفاده شناسایی و مرتفع شده است.

۵. ذکر این نکته ضروری است که وجود آسیب‌پذیری و نقص امنیتی در محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری امری اجتناب ناپذیر است. اما لازم است که تولیدکنندگان نرم‌افزار و مدیران راهبر سیستم‌ها حساسیت و سرمایه‌گذاری مناسبی در مقوله امنیت سایبری در نظر گیرند.

۶. متاسفانه برخی از افراد مدعی شدند فایل pdf گزارش مرکز ماهر آلوده به بدافزار بوده که اینگونه ادعاها از اساس کذب است. با توجه به انتشار عمومی این فایل، بررسی و صحت سنجی این ادعای بی اساس توسط کارشناسان داخلی و خارجی به سادگی قابل انجام است.