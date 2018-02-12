کاهش بیش از ۵۰ درصدی آب سدهای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی جلیل زاده در حاشیه نشست کارگروه تخصصی سیل و مخاطرات رودخانه های استان با محوریت بررسی مفاد صورتجلسه مدیریت بحران کشور درباره پیامدهای کم آبی، به خبرنگار ایرنا گفت: از ابتدای سال آبی جاری، یعنی اول مهر مهرماه تاکنون، با کمبود شدید بارندگی و به موازات آن کمبود میزان روان آب های استان مواجه هستیم.

وی افزود: هم اکنون چهار سد علویان، ستارخان، سهند و نهند که تامین کننده اصلی آب شرب مردم آذربایجان شرقی است، با کاهش آب به میزان بیش از ۵۰ درصد روبرو می باشند که ادامه این روند برای تامین آب شرب استان تهدید جدی است.

جلیل زاده، میزان بارش های آذربایجان شرقی از ابتدای سال جاری تاکنون را ۱۰۰ میلی متر اعلام کرد که به گفته وی نشان دهنده کاهش ۲۴ درصدی بارش ها بوده و این آمار در حوزه آبریز دریاچه ارومیه بیشتر است.

وی ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود میزان روان آب ها در حوزه دریاچه ارومیه ۳۶ تا ۴۰ درصد کاهش داشته است.

جلیل زاده، مدیریت مصرف را نیاز اصلی و مبرم آب در آذربایجان شرقی بیان و اظهار کرد: در صورتی که مدیریت مصرف آب در استان را پیگیری نکنیم، بدون تردید سال آینده بحران آب در استان را تجربه خواهیم کرد.

وی، تغییر الگوی مصرف را از جمله راهکارهای مهم مدیریت منابع آب استان دانست و افزود: در صورتی که وضعیت به منوال کنونی تداوم یابد، در اغلب شهرستان های آذربایجان شرقی به ویژه شهرهای اطراف دریاچه ارومیه با بحران کم آبی مواجه خواهیم شد.

جلیل زاده، توجه به هموارسازی مسیل های رودخانه ها را ضرورت مهم دوره های خشکسالی بیان کرد و گفت: سیل از نعمت های بزرگ خداوند است که باید برای بهره برداری درست از آن امکانات و تمهیدات لازم را در نظر گرفت.

وی اضافه کرد: در دوره هایی که با کمبود آب روبرو هستیم، مدیریت مسیل ها جزو اولویت ها است تا با رهاسازی حاشیه های رودخانه ها و رفع موانع طبیعی و غیرطبیعی، از این موهبت الهی بهره برداری کنیم.