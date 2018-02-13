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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۳۰

«ویلی وانکا» دوباره ساخته می‌شود/ معرفی عوامل تولید

«ویلی وانکا» دوباره ساخته می‌شود/ معرفی عوامل تولید

بازسازی فیلم تحسین شده «ویلی وانکا» ‌این بار به کارگردانی سازنده «پدینگتون» انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کمپانی برادران وارنر در حال گفتگو با پل کینگ کارگردان دو فیلم «پدینگتون» است تا برای بازسازی فیلم «ویلی وانکا» بر مبنای رمانی از رولد دال روی صندلی کارگردانی بنشیند.

این فیلم که با اقتباس از رمان کودکانه «چارلی و کارخانه شکلات‌سازی» ساخته شده، قرار است توسط دیوید هیمن تهیه کننده «پدینتگتون» و «هری پاتر» دوباره ساخته شود.

فیلمنامه این فیلم توسط سیمون ریچ دوباره نوشته شده است.

این رمان سال ۱۹۶۴ منتشر شده و داستان چارلی پسری ۱۱ ساله را روایت می‌کند که با ویلی وانکا شکلات‌ساز مشهور آشنا می‌شود. او قصد دارد کارخانه‌اش را دوباره افتتاح کند و به پنج کودک که برنده بلیت طلایی شده‌اند، اجازه می‌دهد در قالب توری از کارخانه وی بازدید کنند.

در فیلمی که سال ۱۹۷۱ از این داستان ساخته شد، جین وایلدر که سال ۲۰۱۶ درگذشت، در نقش ویلی وانکا بازی کرده بود. عنوان این فیلم «ویلی وانکا و کارخانه شکلات‌سازی‌» بود. جانی دپ نیز سال ۲۰۰۵ در این نقش بازی کرد. این فیلم با عنوان «چارلی و کارخانه شکلات‌سازی» ساخته شد.

فیلم «پدینگتون ۲» با بازی سالی هاوکینز و هیو گرانت توسط کمپانی برادران وارنر اکران و با امتیاز ۱۰۰ درصد در سایت روتن تومیتوز با تحسین روبه رو شد و ۲۰۵ میلیون دلار در سراسر جهان فروش کرد.

کد مطلب 4226379

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